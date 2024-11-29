Обзор очередного фиаско 'Динамо'. Как малейшие детали подписали украинцам приговор в матче Лиги Европы

В 5-м туре Лиги Европы киевское "Динамо" в очередной раз уступило. На этот раз – чешской "Виктории". 2 гола во втором тайме стали приговором для любых еврокубковых амбиций такой игры подопечных Шовковского. Рассыпанная команда даже с фантастическим голом Кабаева не смотрится как один механизм. OBOZ.UA разбирался, где спрятан тот же критический момент игры киевлян.

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Стартовые составы:

"Динамо": Бущан, Овчаренко, Михавко, Попов, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

"Виктория": Едличко, Две, Маркович, Емелько, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Йирка

Первый тайм. Покой без результата

Осторожность в разведке – характеристика начала матча. "Динамо" сразу начало первым темпом и развивало атакующий потенциал слева, Михавко стал неким плеймейкером. "Виктория" прижимала наших, закрывая возможность для короткого паса, из-за чего приходилось выходить из-под прессинга через Бущана. Наряду с этим старт игры подчеркивали фолы, которых команды делали немало в борьбе за мяч. За первые 20 минут действительно достойных моментов не было ни от кого.

Чехи терялись в действиях. На подступах к штрафной они долго думали и катили назад, а прострелы прерывались голкипером. Поэтому кросс Шульца сквозь половину динамовцев - самый яркий пример, как соперники искали сольные возможности забить. Полузащитник заигрался и Биловар отобрал мяч, но проникновение было столь легким, что даже массированная оборона не стала помехой. Лишь к концу 45-минутки увеличилось ударов из-за пределов штрафной и это стало действительно угрозой.

Проблему защиты можно было бы устранить, если бы "Динамо" играло более взвешенно. Украинцы в обороне садились низко, пытаясь через 5-3-2 не разрешить Йирке и Каду продвигаться вдоль бровки. В то же время, за первый тайм мы увидели немало нервных действий, чтобы как можно скорее мяч оказался на чужой половине. Шапаренко и Попов сбрасывали его или даже выносили вроде как с пользой, чтобы бело-синие могли отойти от собственных ворот и перевести дыхание. Но Калвах и Черв ждали в зоне подбора, где штурм начинался снова. Лишь однажды такое выбивание привело к успеху, когда Рубчинский приступил к контратаке с ударом Буяльского. Супермомент завершился сейвом Едлички - и до перерыва у киевлян больше не было ни одного удара.

Свисток на перерыв подытожил равное положение дел. Через 45 минут "Виктория" обрела смелость и перестала играть вторым номером. Пльзенцы размещались широко, уже не первый матч в ЛЕ украинцам сложно противодействовать такому формату. У динамовцев не было вингеров: Овчаренко и Караваев насыщали центр, откуда было сложно стартовать. Поэтому все склонялось к пасу на Ваната, который должен был разобраться с двумя защитниками и последующей подстраховкой. Наши футболисты продолжали держать инициативу, только в центре она часто завершалась. Итог таков: обе команды строили 90% атаки, но решающие 10% с результативным ударом не подвезли.

Второй тайм. Такую игру мы видели уже четыре раза. Теперь 5

Мы уже видели это 4 раза – еврокубковый соперник "Динамо" вышел на второй тайм заряженным еще больше, чем в первом тайме. На этот раз случилось так же. Бущану пришлось вступать в игру уже через несколько минут после свистка, столь интенсивная пошла атака. Если до перерыва чехи лишь изредка разражались инициативностью, то теперь их было не остановить.

Ударом по эмоциям киевских футболистов стал офсайд - они наконец-то нашли скважину в защите, но Шапаренко случайным прикосновением выводит Овчаренко в положение вне игры. "Поделано на гол" промелькнуло в голове. Как оказалось, действительно сделано. Впрочем, не "Виктория": заброс со своей половины, Йирка принимает и выкатывает на Выдру. Нападающий все сделал сам: он увидел, что дальше некуда отдать, покрутил Беловара и точно ударил в угол Бущана.

Заброски действительно работали, потому что бело-синие пытались и центр насытить, и защиту количественно обеспечить. Неструктурированность позволяла сопернику подойти поближе к центральной линии и заносить мяч за спины Попова, Михавка и Овчаренко. Во время атак даже Рубчинский с Бражко вынужденно подходили к Бущану, чтобы тот через них начинал продвижение. За эти несколько мгновений гости в полном составе возвращались в защиту. Плохо было и с фантазией по разрезным передачам: они время от времени возникали, но слишком сильные, из-за чего Караваев или Шапаренко врезались в блок от защитника.

У киевлян не было четкого рисунка игры. Не ясно, на что они опирались, ведь все возможности для гола растворились после первого пропущенного. Даже замены от Шовковского с акцентом на атаку не дали сил. Бело-синие преобладали над чешским автобусом и выполнили с десяток угловых – безрезультатно. Все, что мешало динамовцам 4 еврокубковых матча до этого, помешало и в этом. "Виктория" не показала сверхфутбола. Да, команда прессинговала весь второй тайм и свободнее действовала во всех зонах. Но по факту – она всего лишь умело использовала шок отмененного гола, а затем успешно закрылась компактностью. Под конец игры киевляне пустили второй гол – все где-то гуляли, центрбеком в моменте стал Шапаренко. Шульц воспользовался хаосом и прибил столичный клуб. Кабаев, конечно, положил гол тура, но стало ли нам от этого легче?

2:1 - "Динамо" снова проигрывает в Лиге Европы. 5 поражений и 12 пропущенных зафиксированы как их позорная характеристика. Чисто математически еще возможно заскочить в последний вагон стыков, но старые ошибки приходят из матча в матч, что не позволит нам подняться. Украинская команда вместе с "Болоньей" теперь держит уникальное "достижение": в новом Этапе лиги они не забивали 4 тура подряд.