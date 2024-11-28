Боль и рекорд Резника. Почему лучший матч 'Шахтера' в Лиге чемпионов закончился фиаско

Феерический камбек "ПСВ" и лучший матч "Шахтера" - вот как можно описать вчерашний матч в Нидерландах. от украинцев?

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Стартовые составы

"ПСВ": Бенитес, Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс, Тилльман, Мауро Жуниор, Сабайри, Бакайоко, де Йонг, Ланг

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко, Криськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин

Первый тайм. Наконец-то футбол, за который не стыдно

Быстрый мяч желали забить обе команды, задействовав агрессивный прессинг. Чтобы эйндховенцам не было так легко, у "Шахтера" с первых минут сформировалась обманчивая схема: Судаков и Бондаренко отходили назад едва ли не на позицию опорников, а отсутствие игроков впереди компенсировались высокой позицией латералей. Это помогало перекусить многочисленные разрезные передачи в штрафную. Именно оборона начала голевую атаку. Резник передачей через полполя нашел Коноплю, который получил перед собой свободный фланг, протянул, по возможности, и прострелил - Сикан был резвее защитника и замкнул прострел голом.

Сразу после этого игра усилилась с обеих сторон. Нидерландцы хотели давлением зайти с мячом сразу в ворота, это их стандартный стиль атак. Линия защиты выходила слишком высоко, за центральный круг на нашей половине. Возглавили их атаку де Йонг и Бакайоко. Из-за этого "Шахтер" получил возможность контратаковать, свободных зон было достаточно. поэтому могли подходить и в центр, и на фланги, повсюду были предложения.

Но не сказать, что все получалось легко. "ПСВ" понадобилось 25 минут, чтобы подстроиться под куражный футбол горняков. украинцев, но потеря темпа мешала ударам: один лишний пас – и перед целью уже немало чужих футболистов. Мощная пара центрбеков Фламинго и Боскальи в такой ситуации плотнее закрывала Сикана и перерезала простор для Судакова с Криськовым, а Сайбари отбирал возможность подобрать мяч и значительно усилил прессинг; нашей половине больше игроков в красной форме Несмотря на неплохую игру горняков. в обороне и попытке держать атакующих игроков, Резник был вынужден спасать ворота почти каждые три минуты - ударов в створ позволяли неприлично много.

Так было до второго гола, который получился едва ли не повторением первого Идентический провал правого фланга и Дамса, который красиво раздавал навесы впереди, но как последний защитник был максимально ужасным. и спринт в невероятно свободную зону находит ассистом Зубкова: вингер увидел, что не следует ждать поддержки, а вонзил точно в дальний угол.

2:0 – фантастический первый тайм "Шахтера". На перерыв горняки шли уверенными лидерами. Это был пока самый яркий футбол за всю еврокубковую кампанию, а игра вторым номером оправдала себя. .Статистически украинцы уступали по многим показателям, но в этом случае это были только цифры.

Второй тайм. 4 ужасных обстоятельства, которые привели к поражению

Петер Бош реагирует на фиаско левого фланга переходом на 3 центрбека: снимает провального защитника Дамса и выпускает… нападающего. В условиях отсутствия многих ключевых игроков тренеру приходилось экспериментировать прямо во время игры, такое поражение его не устраивало. Изменился и подход к обороне: чтобы обрезать контратаки, линия защиты не заходила слишком глубоко, а Фламинго некоторое время оставался в роли либеро.

Начало второго тайма "Шахтер" играл двумя разными схемами: слишком компактно для защиты и слишком растянуто для атак. Только мяч выходил из штрафной, как наши футболисты массированно выбегали вперед, чтобы охватить каждый клочок поля. В атаке Кевин на своем фланге исполнял роль статиста и дополнительной опции, ведь все строилось через заряженного Коноплю, который не сторонился и самостоятельно избивать. В условиях заблокированных ЦАПов, Пушич идеально организовал комбинационную игру в несколько касаний, и его игроки не закрывались в автобус для удержания результата.

До тех пор пока не случился ключевой эпизод с Педро Энрике. Латераль откровенно проиграл борьбу и подкатом чуть не оторвал ногу сопернику. Прямая красная без сомнений. Однако к судье есть вопрос, ведь за похожий фол на Сикане Тилльман не получил даже желтую. Дополнительные замены перестроили формации обеих команд: "ПСВ" бросил всех на атаку, "Шахтер" в меньшинстве оставил попытки давления и максимально сосредоточился на защите со свежими Франьечем и Степаненко. Начались 20 валидольных минут.

Что приятно увлекало – даже вдесятером горняки сохранили структуру. Как и всегда, мотивировал игроков Резник: уверенная игра вратаря в первом тайме только окрепла во втором, каждое спасение становилось претендентом на сейв тура. За последние 15 минут "ПСВ" провело два десятка атак, каждая вторая завершалась ударом в створ, а голкипер тянул почти все. 15 сейвов – рекорд ЛЧ за всю историю турнира. Но одновременное совпадение удаления, тяжелое давление на каждого нашего игрока и три гола за 8 минут уничтожили то, что строилось почти всю игру.

3:2 – "Шахтер" проигрывает на выезде и остается с 4 очками в Лиге чемпионов. Сложный матч с эмоционально изнурительным итогом и для игроков, и для фанатов. Но стоит поблагодарить горняков за их отдачу и устойчивость к последним минутам, в этом матче придираться почти не к чему. После 5-го тура украинцы 26-е в таблице. Новый формат ЛЧ действительно непредсказуем.