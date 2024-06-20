'После такого нокдауна...' Форвард сборной Украины поделился эмоциями от старта на Евро-2024

Нападающий сборной Украины Артем Довбик назвал шокирующим поражение команды от Румынии в стартовом матче чемпионата Европы-2024. Футболист испанской "Жироны", в составе которой он стал лучшим бомбардиром национального первенства, добавил, что "сине-желтые" полностью заслужили критику от болельщиков.

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Об этом Довбик заявил в интервью официальному сайту Европейского футбольного союза (УЕФА). По словам форварда, итоговый результат матча с румынами оказался неожиданным. Он также добавил, что после игры команда оказалась в психологической яме.

"Это был очень трудный матч для нас в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслужена. Хочу только попросить прощения у болельщиков за эту игру. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. 0:3 – такого никто не ожидал. Но только сильные могут встать после такого нокдауна, и мы должны показать на поле все то, чего от нас ждет наша страна", – сказал Довбик.

Ранее стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии на старте Евро-2024. Напомним, что следующий матч на Евро-2024 команда проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, вокруг сборной Украины возник скандал перед решающим матче группового турнира Евро-2024 с командой Словакии.

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