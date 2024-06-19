Связан с российской моделью: вокруг сборной Украины возник скандал перед решающим матчем Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, все же имеет романтические отношения с российской фитнес-моделью Виолеттой Грачевой. На это намекнула сама девушка накануне решающего для "сине-желтых" матча чемпионата Европы по футболу-2024 с командой Словакии, который пройдет 21 июня.

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На своей странице в социальной сети Instagram 31-летняя уроженка Ростова-на-Дону разместила фото подарка ко Дню рождения, который подписан инициалами нашего футболиста. "С Днем рождения, моя любовь. ММ", – значится в записке к огромному букету красных роз.

История об этом дошла и до самой сборной Украины. На пресс-конференции перед игрой со Словакией хавбеку Руслану Малиновскому пришлось отвечать на вопрос журналистов о возможной связь Мудрика и россиянки.

"Я не знаю, если честно. Я такое первый раз слышу. Я не знаю, где это написано. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, правда это или нет. То, что могут писать, это не всегда правда", – сказал игрок.

В декабре Мудрик и Грачева показали видео и фото полета над Лондоном, на которых видно одни и те же локации. Болельщики предположили, что украинец и россиянка вместе проводят время. Перед этим футболист предлагал девушке встретиться.

Девушка также обратилась к украинцам со словам "я вас люблю", а также убрала из соцсетей российский флаг.

Грачева на 7,5 лет старше Мудрика. Она родилась в Ростове-на-Дону, а затем перебралась в Москву, где параллельно с учебой начала карьеру модели. Ранее она состояла в отношениях с норвежским полузащитником Матиасом Норманном, которого исключили из национальной команды за выступления в России. Также Виолетте приписывали роман с игроком "Зенита" и "Сочи" Андреем Мостовым.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии на старте Евро-2024.

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