Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал решение Ярослава Ракицкого покинуть "Зенит" из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По словам вратаря, его друг в первый же день войны сразу собрал свои вещи и покинул питерскую команду.

В интервью Славе Демину Пятов признался, что Ракицкий попрощался со своими российскими одноклубниками в достаточно однозначной форме.

"Я с ним разговаривал, мы ж с ним тренировались, играли. И он мне вот что сказал: "Я как только узнал про первый прилет, собрал всех и сказал: "Пошли на хер, я уезжаю", – сказал Пятов в эфире Youtube-канала "Люкс FM".

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Андрей не согласен с критиками, утверждающими, что Ракицкий не патриот, так как не пел гимн Украины.

"Я Ярика знаю очень давно. Я всегда говорил, что это не тот человек, как Толя Тимощук. Просто знаешь, его все "травили": "Вот не поет гимн..." Так у нас тренера никогда не пели. Я в сборной с 1998 года больше 24 лет. Мы никогда не пели гимн. Вот в один момент начали петь, а Ярик не поет..он не захотел", – отметил Пятов.

Андрей добавил, что лично знает, сколько Ярик в 2014-2015 годах вытянул ребят наших, оплатил им операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий, который недавно вернулся в донецкий "Шахтер", впервые в своей карьере спел предматчевый гимн Украины.

Эпизод случился в поединке на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace против польской "Легии".

Отметим, что главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков все равно решил не вызывать в команду Ярослава.