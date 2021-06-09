Колесников покинул "Шахтер" и ХК "Донбасс"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Футбол
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Борис Колесников

Борис Колесников заявил о сложении полномочий президента хоккейного клуба "Донбасс", а также уходе с поста вице-президента донецкого футбольного клуба "Шахтер". На этой должности он пробыл 20 лет.

Об этом сам Колесников написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что его решение связано с политической карьерой.

"Дорогие друзья! В связи с созданием партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", я принял непростое решение – снять с себя полномочия вице-президента ФК "Шахтер", а также президента ХК "Донбасс". С этого момента хоккейный клуб переходит под управление моего сына – Константина. Тем не менее, мое сердце навсегда останется с этими клубами, а я навсегда останусь их болельщиком! Я убежден, что политике нет места в большом спорте. Хочу пожелать спортсменам и клубам только побед и только вперед!" – заявил Колесников.

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Он подчеркнул, что решение было сложным, а также поблагодарил президента "Шахтера" Рината Ахметова. "Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики. Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью "Шахтера" на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в "Шахтер", за искреннюю любовь и неоценимую поддержку", – резюмировал Колесников.

Ринат Ахметов и Борис Колесников.

Новый президент "Донбасса" Константин Колесников родился 04.07.1992 года, закончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Является главой наблюдательного совета "АПК-Инвест", а также хоккейного клуба "Донбасс".

В 2010 году Борис Колесников стал собственником хоккейного клуба "Донбасс". Это стало отправной точкой в истории клуба-чемпиона, лидера украинского хоккея, который из года в год достойно представляет нашу страну на международной арене; это позволило донецкому региону стать настоящей хоккейной столицей Украины.

Восемь чемпионских титулов в Украине, единственный для нашей страны европейский трофей – Континентальный кубок, выступление в сильнейшей лиге Европы – КХЛ, успешное проведение престижных международных турниров в Украине, постройка арены в Мариуполе, участие команды из Украины в самом престижном европейском клубном турнире хоккейной Лиге чемпионов – все это стало возможным благодаря целеустремленности и настоящим чемпионским амбициям Бориса Колесникова.

Борис Колесников празднует чемпионство "Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, по окончании клубного сезона донецкий "Шахтер" назначил итальянца Роберто Де Дзерби новым главным тренером команды.

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