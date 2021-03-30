Поражение России и 0:8 для Беларуси: результаты отбора ЧМ по футболу 30 марта

Во вторник, 30 марта, состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в ноябре/декабре в Катаре.

В группах А, Е, G и H 20 лучших команд Европы, которые борются за путевки на первенство планеты, сыграли поединки 3-го тура.

Среди результатов стоит отметить поражение сборной России в гостевой игре со Словакией (2:1), а также восемь безответных пропущенных мячей Беларуси в матче против Бельгии.

Кроме того, вторым забитым мячом подряд отметился игрок киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес.

Результаты отбора ЧМ по футболу-2022

Группа А

Азербайджан – Сербия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 16 Митрович, 1:1 – 59, пенальти Махмудов, 1:2 – 81 Митрович.

Азербайджан – Магомедалиев, Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов, Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69), Нуриев (Эмрели, 69; Джафаргулиев, 79).

Сербия – Райкович, Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64), Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич, Тадич (Йович, 75), Митрович (Влахович, 86).

Предупреждения: Спайич (45), Гудель (76), Халилзаде (88).

Люксембург – Португалия 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 1:0 – 30 Родригеш, 1:1 – 45 Диогу Жота, 1:2 – 50 Роналду, 1:3 – 80 Пальинья.

Люксембург – Морис, Янс, Пинту (Мартинс, 66), Шано, Мартинс Перейра (Скендерович, 87), Тилль (Тилль, 58), Синани (Муратович, 87), Баррейро, Родригеш, Тилль (Девилль, 58), Жерсон.

Португалия – Антони Лопеш, Фонте, Мендеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Саншеш, Рубен Невеш (Сержиу Оливейра, 89), Диогу Жота (Рафа Силва, 68), Бернарду Силва (Пальинья, 68), Жоау Феликс (Нету, 41), Роналду.

Предупреждения: Шано (20), Диогу Жота (38), Рубен Диаш (70), Саншеш (83).

Удаление: Шано (86).

Группа A

Группа E

Уэльс – Чехия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 81 Джеймс.

Уэльс – Уорд, Робертс, Уильямс, Мифем (Мур, 56), Ампаду, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 76), Родон, Джеймс, Лоуренс, Моррелл.

Чехия – Вацлик, Кудела (Барак, 87), Боржил, Челюстка, Голеш (Крменчик, 53), Янкто (Масопуст, 82), Дарида, Провод (Кадержабек, 82), Соучек, Цоуфал (Выдра, 87), Шик.

Предупреждения: Робертс (48), Лоуренс (54), Янкто (62).

Удаления: Шик (48), Робертс (77).

Бельгия – Беларусь 8:0 (4:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард, 8:0 – 89 Ванакен.

Бельгия – Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).

Беларусь – Гутор, Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61), Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 75).

Группа E

Группа G

Турция – Латвия 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 2 Караман, 2:0 – 33 Чалханоглу, 2:1 – 35 Савальниекс, 3:1 – 52, пенальти Йылмаз, 3:2 – 58 Улдрикис, 3:3 – 79 Икауниекс.

Турция – Чакыр, Эркин (Кекчю, 83), Мюльдюр, Сеюнджю, Кабак, Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан (Тюрюч, 83), Йокушлу, Языджи (Антальялы, 66), Караман (Унал, 73), Йылмаз.

Латвия – Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс (Икауниекс, 65), Тоберс, Эмсис, Цыганик (Камеш, 46), Улдрикис (Кроллис, 73), Савальниекс (Яунземс, 90), Федоров.

Предупреждения: Сеюнджю (55), Камеш (68), Эмсис (71), Унал (89), Федоров (90), Тюрюч (90).

Черногория – Норвегия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35 Серлот.

Черногория – Миятович, Савич, Томашевич, Вуячич, Лагатор (Йовович, 63), Косович (Иванович, 80), Марушич (Бечирай, 88), Шчекич, Хакшабанович (Больевич, 81), Джурджевич (Исламович, 63), Йоветич.

Норвегия – Ярстейн, Мелинг, Грегерсен, Айер, Свенссон (Рюэрсон, 66), Берг (Мидтше, 67), Торсбю, Эльюнусси (Страннберг, 90), Эдегор (Линнес, 81), Холанд (Кинг, 80), Серлот.

Предупреждения: Серлот (81), Страннберг (90).

Гибралтар – Нидерланды 0:7 (0:1, 0:6)

Голы: 0:1 – 41 Бергейс, 0:2 – 55 де Йонг, 0:3 – 61 Депай, 0:4 – 62 Вейналдум, 0:5 – 64 Мален, 0:6 – 85 ван де Бек, 0:7 – 88 Депай.

Гибралтар – Кулинг (Голдуин, 74), Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Эннесли (Торилла, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джолли (Моулдс, 82), Кассиаро (Валарино, 82).

Нидерланды – Крул, Вейндал, Блинд (Мален, 54), Думфрис (Гравенберх, 46), де Лигт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс (Стенгс, 81), де Йонг (Бабел, 81), Депай.

Предупреждения: Ронан (31), Классен (38), Гравенберх (90), Де Барр (90).

Группа G

Группа H

Кипр – Словения 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Питтас.

Кипр – Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас (Гогич, 90), Питтас, Сотириу (Элиа, 90).

Словения – Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).

Предупреждения: Иличич (37), Куртич (47).

Хорватия – Мальта 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 62 Перишич, 2:0 – 76, пенальти Модрич, 3:0 – 90 Брекало.

Хорватия – Ливакович, Вида, Мельняк (Баришич, 57), Чалета-Цар, Юранович, Влашич, Бадель (Модрич, 54), Пашалич (Брекало, 54), Ковачич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).

Мальта – Бонелло, Мбонг (Корбалан, 67), Борг (Мускат, 67), Пепе, Кристенсен (Гэмбин, 81), Шоу, Гийомье, Камензули, Теума, Пизани (Греч, 63), Сатариано (Нвоко, 46).

Предупреждения: Вида (81), Влашич (90).

Словакия – Россия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 38 Шкриньяр, 1:1 – 71 Фернандес, 2:1 – 74 Мак.

Словакия – Куцьяк, Пекарик (Паушек, 90), Губочан, Шкриньяр, Косцелник, Громада (Грошовски, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, Шатка, Шранц (Стрелец, 90).

Россия – Шунин, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Джикия, Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов (17), Дзюба (33), Громада (45).

Группа H

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта сборная Украины обидно упустила победу над Финляндией (1:1). На 80-й минуте Жуниор Мораес открыл счет, однако спустя 9 минут Виталий Миколенко привез своей команде пенальти.