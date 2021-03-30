Поразка Росії і 0:8 для Білорусі: результати відбору ЧС з футболу 30 березня

У вівторок, 30 березня, відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого пройде в листопаді / грудні в Катарі.

У групах А, Е, G і H 20 кращих команд Європи, які борються за путівки на першість планети, зіграли поєдинки 3-го туру.

Серед результатів варто відзначити поразку збірної Росії в гостьовій грі зі Словаччиною (2:1), а також вісім сухих пропущених м'ячів Білорусі в матчі проти Бельгії.

Крім того, другим забитим м'ячем поспіль відзначився гравець київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес.

Результати відбору ЧС з футболу-2022

Група А

Азербайджан – Сербія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 16 Мітровіч, 1:1 – 59, пенальті Махмудов, 1:2 – 81 Мітровіч.

Азербайджан – Магомедаліев, Гусейнов, Гусейнов, Крівоцюк, Салахли (Халілзад, 72), Махмудов, Бадалов, Ібрагімлі, Медведєв, Горбані (Шейдаев, 69), Нурієв (Емрелі, 69; Джафаргуліев, 79).

Сербія – Райковіч, Спайіч, Павлович, Мітровіч, Костич (Живкович, 64), Гудель, Радоніч (Рістіч, 86), Максимович (Груйіч, 64), Милинкович-Савич, Тадич (Йович, 75), Мітровіч (Влахович, 86) .

Попередження: Спайіч (45), Гудель (76), Халілзад (88).

Люксембург – Португалія 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 1:0 – 30 Родрігес, 1:1 – 45 Діогу Жота, 1:2 – 50 Роналду, 1:3 – 80 Пальінья.

Люксембург – Моріс, Янс, Пінту (Мартінс, 66), Шано, Мартінс Перейра (Скендерович, 87), Тілль (Тілль, 58), Сінані (Муратович, 87), Баррейро, Родрігес, Тілль (Девілль, 58), Жерсон.

Португалія – Антоні Лопеш, Фонте, Мендеш, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Саншеш, Рубен Невеш (Сержіу Олівейра, 89), Діогу Жота (Рафа Сілва, 68), Бернарду Сілва (Пальінья, 68), Жоау Фелікс (Нема, 41) , Роналду.

Попередження: Шано (20), Діогу Жота (38), Рубен Діаш (70), Саншеш (83).

Вилучення: Шано (86).

Група A

Група E

Уельс – Чехія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 81 Джеймс.

Уельс – Уорд, Робертс, Вільямс, міфем (Мур, 56), Ампаду, Бейл, Вілсон (Вільямс, 76), Родон, Джеймс, Лоуренс, Моррелл.

Чехія – Вацлік, Кудела (Барак, 87), боржомі, Челюстка, Голешов (Крменчік, 53), Янкто (Масопуст, 82), Даріда, Провід (Кадержабек, 82), Соучек, Цоуфал (Видра, 87), Шик.

Попередження: Робертс (48), Лоуренс (54), Янкто (62).

Вилучення: Шик (48), Робертс (77).

Бельгія – Білорусь 8:0 (4:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 14 Батшуайі, 2:0 – 17 Ванаку, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард , 8:0 – 89 Ванаку.

Бельгія – Міньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Меньє, Прат (Тілеманс, 71), Ванаку, Доку (Аднан Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайі (Бентеке, 64).

Білорусь – Гутор, Юзепчук, Павловець, Наумов, Поляков, Кисляк (Маєвський, 61), підстрелив (Сігневіч, 46), Стасевич, Ебонг (Савицький, 46), Кендиш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 75).

Група E

Група G

Туреччина – Латвія 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 2 Караман, 2:0 – 33 Хакан Чалханоглу, 2:1 – 35 Савальніекс, 3:1 – 52, пенальті Йилмаз, 3:2 – 58 Улдрікіс, 3:3 – 79 Яніс Ікаунієкс.

Туреччина – Чакир, Еркін (кекчі, 83), Мюльдюр, Сеюнджю, Кабак, Хакан Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан (Тюрюч, 83), Йокушлу, Язиджі (Антальяли, 66), Караман (Унал, 73), Йилмаз.

Латвія – Штейнбор, Черноморд, Юрковскіс, Ошс, Яніс Ікаунієкс (Яніс Ікаунієкс, 65), Тоберс, Емсіс, Циганик (Камеш, 46), Улдрікіс (Кролліс, 73), Савальніекс (Яунземс, 90), Федоров.

Попередження: Сеюнджю (55), Камеш (68), Емсіс (71), Унал (89), Федоров (90), Тюрюч (90).

Чорногорія – Норвегія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35 Серлот.

Чорногорія – Міятович, Савич, Томашевич, Вуячич, Лагатор (Йовович, 63), Косович (Іванович, 80), Марушич (Бечирай, 88), Шчекіч, Хакшабановіч (Больевіч, 81), Джурджевіч (Исламович, 63), Йоветіч.

Норвегія – Ярстейн, Мелінг, Грегерсен, Айер, Свенссон (Рюерсон, 66), Берг (Мідтше, 67), Торсбі, Ельюнуссі (Стефан Страндберг, 90), Едегор (Ліннес, 81), Холанд (Кінг, 80), Серлот.

Попередження: Серлот (81), Стефан Страндберг (90).

Гібралтар – Нідерланди 0:7 (0:1, 0:6)

Голи: 0:1 – 41 Бергейс, 0:2 – 55 де Йонг, 0:3 – 61 Депа, 0:4 – 62 Вейналдум, 0:5 – 64 Мален, 0:6 – 85 ван де Бек, 0:7 – 88 Депа.

Гібралтар – Кулинг (Голдуин, 74), Чиполіно, Муель, Уайзмен, Еннеслі (Торілл, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джоллі (Моулдс, 82), Кассіаро (Валарін, 82).

Нідерланди – Крул, Вейндал, Блінд (Мален, 54), Думфріс (Гравенберх, 46), де Лігт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс (Стенгс, 81), де Йонг (Бабел, 81 ), Депа.

Попередження: Ронан (31), Классен (38), Гравенберх (90), Де Барр (90).

Група G

Група H

Кіпр – Словенія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Піттас.

Кіпр – Михайло, Кусулос, Лайфіс, Сотіріу, Іоанну, Антоніу, Кастанос (Кір'яков, 60), Папуліс (Лоізу, 82), Артіматас (Гогіч, 90), Піттас, Сотіріу (Еліа, 90).

Словенія – Хмара, Стоянович, Балковец (Коутере, 81), Байріч, Блажіч, Ловріч (Заховіч, 81), Зайц (Бохарі, 46), Ілічіч, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бійол (Чрнігой, 58).

Попередження: Ілічіч (37), Куртич (47).

Хорватія – Мальта 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 62 Перішич, 2:0 – 76, пенальті Модріч, 3:0 – 90 Брекало.

Хорватія – Ліваковіч, Віда, Мельняк (Барішіч, 57), Чалет-Цар, Юрановіч, Влашич, Бадель (Модріч, 54), Пашаліч (Брекало, 54), Ковачич, Оршіч (Ловріч, 78), Будимир (Перішич, 54) .

Мальта – Бонелло, Мбонги (Корбалан, 67), Борг (Мускат, 67), Пепе, Крістенсен (Гембін, 81), Шоу, Гійом, Камензулі, Теума, Пізані (Греч, 63), Сатаріано (Нвоко, 46).

Попередження: Віда (81), Влашич (90).

Словаччина – Росія 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 38 Шкріньяр, 1:1 – 71 Фернандес, 2:1 – 74 Мак.

Словаччина – Куцьяк, Пекарік (Паушек, 90), Губочан, Шкріньяр, Косцелнік, Громада (Грошовскі, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, хиткий, Шранц (Стрілець, 90).

Росія – Шунін, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовий, 46; Соболєв, 65), Кузя, Головін, Жемалетдінов (Міранчук, 58), Оздоєв, Джикия, Дзюба.

Попередження: Жемалетдінов (17), Дзюба (33), Громада (45).

Група H

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 28 березня збірна України прикро упустила перемогу над Фінляндією (1:1). На 80-й хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок, проте через 9 хвилин Віталій Миколенко привіз своїй команді пенальті.