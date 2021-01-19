Помощник Луческу оценил поражение "Динамо" в первом матче 2021 года

Помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмилиан Карас заявил, что команде не хватало свежести в первом предсезонном матче на сборе в ОАЭ против "Легии".

В интервью официальному сайту киевлян он признал, что поляки опережали футболистов украинского клуба в подвижности, выглядели более свежими и лучше играли в пас. Специалист также отметил большое количество ошибок, сделанных "динамовцами".

"Этот контрольный матч мы воспринимали, как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок, в режиме двухразовых занятий. Было видно, что им не хватало свежести – это нормально. Идет рабочий процесс. Что касается самой игры, в целом, соперник нас опережал в движении, мобильности, они были свежее и лучше играли в пас. К сожалению, мы допускали много ошибок при игре и без мяча, и с ним, не доводили атаки до логического завершения", – поделился Карас своим мнением.

По его словам, в поединке с "Легией" упор был сделан на организацию игры в обороне.

"Сегодня был сделан упор на организацию игры в обороне, моментами мы смотрелись неплохо, но индивидуальные ошибки и нарушения принципов игры, о которых говорил главный тренер, привело к тому, что мы пропустили два мяча. Считаю, мы по правилам забили свой мяч, но судьи не засчитали. Были у нас моменты и во втором тайме, которые мы могли реализовать, и тогда все сложилось бы по-другому. Забитый мяч, как и пропущенный, сразу меняет всю расстановку на поле, в том числе, психологически", – заявил помощник Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" уступило "Легии" в первом матче 2021 года. Стал известен третий соперник киевлян на первом зимнем сборе.