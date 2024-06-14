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Полуфиналист Лиги чемпионов купил "редкого балбеса" из сборной России

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
1,1 т.
Полуфиналист Лиги чемпионов купил 'редкого балбеса' из сборной России

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с вратарем сборной России Матвея Сафонова. Полуфиналисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов решили не обращать внимание на то, что РФ ведет агрессивную войну против Украины, и выкупили игрока у "Краснодара".

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Об этом говорится на официальном сайте ПСЖ. Соглашение с 25-летним футболистом подписано до 2029 года. По данным пропагандистских СМИ, французы заплатили за россиянина 20 миллионов евро. Сафонов будет конкурировать с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

Полуфиналист Лиги чемпионов купил "редкого балбеса" из сборной России
Полуфиналист Лиги чемпионов купил "редкого балбеса" из сборной России

Интересно, что переход представителя РФ во французский клуб сопровождался скандалом. В начале июня ему запретили выезд из России из-за многомиллионых долгов по уплате алиментов. Более того, для того, чтобы обойти запрет покидать территорию страны-агрессорки, Сафонов написал заявление на свою бывшую жену, обвинив ее в краже денег.

Полуфиналист Лиги чемпионов купил "редкого балбеса" из сборной России
Полуфиналист Лиги чемпионов купил "редкого балбеса" из сборной России

Известный коментатор Дмитрий Губерниев после этого назвал вратаря "позорищем и редким балбесом", поставив диагноз футболисту.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранения команд и спортсменов из РФ от международных соревнований.

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