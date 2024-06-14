Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с вратарем сборной России Матвея Сафонова. Полуфиналисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов решили не обращать внимание на то, что РФ ведет агрессивную войну против Украины, и выкупили игрока у "Краснодара".

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Об этом говорится на официальном сайте ПСЖ. Соглашение с 25-летним футболистом подписано до 2029 года. По данным пропагандистских СМИ, французы заплатили за россиянина 20 миллионов евро. Сафонов будет конкурировать с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

Интересно, что переход представителя РФ во французский клуб сопровождался скандалом. В начале июня ему запретили выезд из России из-за многомиллионых долгов по уплате алиментов. Более того, для того, чтобы обойти запрет покидать территорию страны-агрессорки, Сафонов написал заявление на свою бывшую жену, обвинив ее в краже денег.

Известный коментатор Дмитрий Губерниев после этого назвал вратаря "позорищем и редким балбесом", поставив диагноз футболисту.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранения команд и спортсменов из РФ от международных соревнований.

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