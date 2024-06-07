Футболист сборной России оказался 'позорищем и редким балбесом', подставив ПСЖ

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рискует сорвать свой трансфер из "Краснодара" во французский "Пари Сен-Жермен". 25-летнему футболисту запретили покидать территорию страны-агрессорки из-за его фантастического долга по выплате алиментов бывшей жене.

6 июня Сафонову ограничили выезд из РФ, хотя сам футболист сейчас находит в Беларуси, где в составе национальной команды должен сыграть товарищеский матч. Вратаря обязали выплатить 60 миллионов рублей (675 тысяч долларов) на содержание его сына. При этом сам спортсмен подал заявление в полицию на бывшую жену Анастасию Казачек, обвинив ее в краже 800 тысяч (9 тысяч долларов).

Известный коментатор Дмитрий Губерниев едко вынес вердикт футболисту. В своем Telegram-канале он назвал Сафонова балбесом, который сам рушит свою карьеру.

"Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу… А если серьезно, это полный песец и позорище. Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря", – отметил пропагандист.

Отметим, что ПСЖ намеревался заплатить 20 миллионов евро за россиянина, который, к тому же, мог претендовать на пост вратаря №1 в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранения команд и спортсменов из РФ от международных соревнований.

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