Голкипер сборной Украины установил исторический рекорд футбольных чемпионатов страны. Видео

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык, отбив пенальти от Юрия Климчука в матче с "Рухом" (0:0) в 17-м туре Премьер-лиги установил рекорд чемпионатов Украины по футболу. До этого дня, отбить пять пенальти подряд не удавалось ни одному вратарю в нашей стране.

Ранее 4 одиннадцатиметровых кряду удавалось отбить Валерию Воробьеву ("Кривбасс"), Виталию Постранскому ("Ворскла"), Игорю Шуховцеву ("Заря") и Рустаму Худжамову "Мариуполь".

Всего в текущем году 22-летний голкипер сборной 7 раз спасал свою команду после удара с точки.

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Отметим, что Дмитрий является воспитанником "Ворсклы". 10 мая 2019 года заключил профессиональный контракт с полтавским клубом.

В 2018 году в составе сборной Украины до 19 лет выступил на чемпионате Европы в Финляндии, где его сборная дошла до полуфинала, а через год был заявлен на молодёжный чемпионат мира U-20 в Польше и стал чемпионом мира.

25 октября 2021 года Александр Петраков вызвал Ризныка для участия в товарищеском матче против сборной Болгарии и в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Боснии и Герцеговины.

11 ноября 2021 года дебютировал за сборную Украины в матче против Болгарии, выйдя на замену Георгию Бущану на 46-й минуте.