Польский клуб досрочно избавится от футболиста"Динамо"

Президент "Легии" Дариуш Мьодуски заявил, что польская команда досрочно расторгнет арендный договор с "Динамо" по украинскому нападающему Назарию Русину и не станет продолжать соглашение по Артему Шабанову.

По словам поляка, с Назарием в клубе все пошло не так, как он думал.

"Окончательного решения по Шабанову еще нет, но за него нужно заплатить отступные. Если смотреть на нынешнюю ситуацию в целом, то это, вероятно, не самое лучшее решение. Русин? Мы приближаемся к заключительной фазе переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен", – цитирует Мьодуски Sportowefakty.wp.pl

Напомним, что Русин и Шабанов были отправлены в аренду в "Легию" в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально в польских СМИ появилась информация о том, что Русина переведут в дубль из-за неудовлетворительного поведения. Сам футболист эти слухи опроверг, но вскоре действительно был отправлен в резервную команду.