"Динамо" официально отдало двух футболистов в иностранный клуб

Защитник "Динамо" Назарий Русин и нападающий Артем Шабанов продолжат карьеру в трехмесячной аренде в польской "Легии", заявил на пресс-конференции после игры с "Олимпиком" Мирча Луческу.

По словам наставника киевской команды, 28-летний Шабанов очень много не играл из-за травмы и операции и ему тяжело было входить в игровой ритм. Луческу признался, что пообещал футболисту сборной Украины отпустить его, как только появился достойный вариант.

"Он хорошо сыграл в спарринге с "Легией", вероятно тогда на него и обратили внимание скауты польской команды", – сказал румын.

Мистер отметил, что чемпион Польши кроме Шабанова захотел иметь в своем составе и Русина.

"Ему нужно увидеть и почувствовать европейский уровень, чтобы понимать, к чему стремиться. Это пойдет Назарию на пользу", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, невеста Артема Шабанова убежала от холодной украинской зимы в горячее лето Мальдив.

У себя в Instagram Юлианна выложила фотографии в соблазнительном купальнике, поразив подписчиков своими формами.