Полный стадион в Праге потрясающе исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2024. Видео

Украинские болельщики, пришедшие на пражскую "Epet Арену" поддержать сборную в матче 7-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 устроили роскошный перфоманс перед игрой против Северной Македонии. Зрители на трибунах стадиона в столице Чехии вместе с фронтменом группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем фантастически исполнили гимн Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим разделить невероятные эмоции перед футбольным матчем Украина – Северная Македония.

Как сообщал OBOZ.UA, такое же патриотическое шоу украинцы устроили в 5-м туре перед игрой против Англии.

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Отметим, что подобная атмосфера была и перед гостевой игрой против Англии. В 1-м туре "желто-синие" играли на "Уэмбли" и там тоже фанаты выдали потрясающее выступление.

Это же случилось и перед полуфинальной встречей плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу между Украиной и Шотландией. Фанаты, даже иностранные, сдержали свое обещание и совместно с нашими гражданами в едином порыве исполнили гимн Украины.

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