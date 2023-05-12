"Пока мы говорим, они убивают": Шевченко внятно объяснил, почему России не должно быть на Олимпиаде

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко назвал принципиальной свою позицию относительно невозможности участия российский спортсменов в международных соревнованиях. Обладатель "Золотого мяча" подчеркнул, что пока в мире ведется дискуссия по вопросу допуска представителей РФ к турнирам, их страна продолжает убивать мирных жителей Украины и воинов ВСУ.

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Об этом Шевченко заявил в интервью авторитетному французскому изданию L'Équipe. Бывший нападающий киевского "Динамо". "Милана" и лондонского "Челси" отметил, что гордится своими соотечественниками, а также напомнил, что Россия пытается уничтожить все украинское.

"Ситуация не изменилась. Война продолжается и день за днем ​​гибнут люди, гибнут дети. Я горжусь своей страной и своим народом. И армией тоже, тем, как она сражается и защищается. Как страна борется за демократию. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, пока не закончится война. Почему? Потому что это принцип. Пока мы говорим, они убивают моих соотечественников, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, за то, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", – подчеркнул Шевченко.

Ранее в подтверждение этих слов легендарного футболиста экс-игрок сборной России Андрей Соломатин заявил о том, что украинских детей "надо переделывать". Кроме того, он добавил, что Украину надо победить после того, как услышал о вопросе оккупантам "зачем вы сюда пришли?" от жителей Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов перестал общаться со своими бывшими российскими партнерами по сборным СССР и СНГ.

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