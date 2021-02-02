Подсчитано, сколько заработала "Барселона" благодаря Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси с 2017 года заработал для "Барселоны" более 619 млн евро, сообщает Sport.es.

Аналитики подсчитали, что с учетом затрат на капитана сборной Аргентины (383,6 миллиона евро), чистая прибыль за этот период составила 235,6 миллиона евро. Это порядка 30% от всего дохода, который получил каталонский клуб за последние 3 года.

Отметим, что недавние проверки нашли у "Барселоны" долг в миллиард евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в СМИ утекли все детали контракта Месси и "Барселоны". Согласно документу, за четыре сезона Лео получит 555 млн евро. После этого Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

"Барселона" на своем официальном сайте уже опубликовала заявление, в котором сожалеет о том, что этих данные стали достоянием общественности.

Напомним, что Лионель в 17-летнем возрасте дебютировал в "Барселоне" в 2004 году. Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.

В октябре прошлого года Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны".