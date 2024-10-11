'Подонки': президент киевского клуба рассказал, как россияне в СССР угнали украинских футболистов и присвоили себе название

Президент киевского футбольного клуба "Локомотив" Александр Егоров отверг призывы изменить цвета команды из-за их сходство с московской одноименной командой. Функционер напомнил об истории украинских "железнодорожников", которые были основаны на три года раньше российского аналога.

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Об этом Егоров заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, и цвета, и название московский "Локомотив" просто украл у украинцев, а кроме того, в 1947 году наша команда была расформирована, а ее футболистов принудительно направили в российскую команду.

"Наш клуб был основан в 1919 году, раньше, чем московский "Локомотив", кстати. И именно киевские железнодорожники придумали эти цвета – зеленый и красный. И когда некоторые пишут, мол, а почему вы не измените цвета, ведь это же цвета московской команды, нам, честно говоря, плевать на московский клуб, потому что, во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и эти цвета. Затем они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского "Локомотива" в Москву", – сказал Егоров.

Напомним, что в январе нынешнего года в Киеве обломки российской ракеты уничтожили спорткомплекс "Локомотив".

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева

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