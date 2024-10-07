СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Первый футбольный клуб Киева и один из старейших в Украине "Локомотив" отпраздновал свой 105-й юбилей, несмотря на то, что в советские времена власти в Москве пытались уничтожить команду, чтобы существовала лишь одна – в столице РФ. По словам руководителя спортивного клуба Александра Егорова, у киевского "Локо" переманивали игроков и лишили его профессионального статуса, но они смогли восстановиться и уже имеют представителя во Второй лиге, а также много юных воспитанников.

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В разговоре с OBOZ.UA Егоров рассказал о ракетном ударе по зданию клуба в Киеве, участии футболистов "Локомотива" в "Матче смерти" во время Второй мировой и стремительном развитии команды даже во время войны с РФ.

– Наш клуб был основан в 1919 году, раньше, чем московский "Локомотив", кстати. Это произошло в то время, когда железнодорожники киевского вокзала сыграли именно на этой лужайке, которая перед нами находится, свой первый матч. И с этого момента уже была организована команда, которая называлась сначала "Желдор", на украинском "Залдор" – "Железная дорога". И потом они быстро переименовались в "Локомотив".

И именно киевские железнодорожники придумали эти цвета – зеленый и красный, ведь когда у них проходил первый матч, то, конечно же, еще не было сугубо футбольной формы, тогда не существовало этих "Найков" и "Адидасов", а Украина в то время, в 1919 году, также боролась за право быть независимым государством. Поэтому все, что у них было, – это ткань для флажков, которыми они показывали поездам или ехать, или стоять.

Красный означал ехать, а зеленый – стоять. Этой ткани у них было полно, и кто-то умный предложил, что давайте шорты сделаем зелеными, а футболки будут красными. И с тех пор эти цвета, которые работники железной дороги привыкли видеть, когда отправляли локомотивы, стали цветами одноименного клуба. Поэтому для нас это исторически важно.

И когда некоторые пишут, мол, а почему вы не измените цвета, ведь это же цвета московской команды, нам, честно говоря, плевать на московский клуб, потому что, во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и эти цвета. Затем они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского "Локомотива" в Москву.

– Это произошло уже где-то ближе к 30-м?

– Да, это уже с 30-х годов, когда стартовали чемпионаты и начались футбольные соревнования, 1937 год... Потом была пауза, но даже в военное время пятеро футболистов "Локомотива" принимали участие в матче смерти в Киеве. Но об этом никто не говорит. Все думают, что в нем играли только динамовцы. Но там были и футболисты "Локо", и для нас это тоже важно.

– А известно, что произошло с теми пятью игроками, которые участвовали в "Матче смерти"? Кто-то выжил?

– Если честно, то они не погибли. Насколько нам известно из архивов, участники этого матча смерти довольно тяжело потом его пережили, поскольку их и пытали, и еще многое произошло. Но, насколько я знаю, большинство из них выжило. Мы сейчас пытаемся найти родственников тех футболистов "Локомотива", которые пережили этот матч. Потому скоро эта история дополнится, и мы обязательно об этом расскажем.

Мы сейчас вообще поднимаем очень много архивов и видим то, что действительно "Локомотив" – это не только старейший клуб Киева, а это, пожалуй, и непрерывно существовавший старейший клуб Украины. То есть не было такого, что "Локо" прекращал свое существование и вообще ничего не происходило. Даже тогда, когда русня придумала, чтобы "Локомотив" приостановил свое участие в чемпионате СССР, а позже и в чемпионате Украины.

Они нас опустили на уровень любительского клуба. Это уже были 80-е годы и ближе к 90-м. Тогда "Локомотив" начал сползать вниз, и уже ни статуса у нас не было профессионального, ни взрослой команды, но существовала детская школа. И достаточно мощная. И тогда был подписан негласный меморандум с киевским "Динамо", и мы были как фарм-клуб динамовцев.

Очень много игроков, которые имели контракт с "Динамо", часто спускали на год, на два или три играть в "Локомотиве". Они проходили здесь школу жизни и улучшали свои футбольные таланты. Среди этих игроков были и Андрей Ярмоленко, и Александр Рыбка, и Денис Бойко. То есть это действительно те футболисты, которые сейчас достаточно известны, но у них тоже есть история, связанная с "Локо".

Ну и для нас важно, что, даже несмотря на военные действия, которые продолжаются в Украине с 2014 года, мы все равно нашли возможность функционировать. Наши партнеры, меценаты, а также в прошлом питомцы "Локо" достаточно мощно поддерживают клуб. Они сейчас разъехались по разным странам, но продолжают действительно поддерживают "Локомотив". И нам удалось восстановить его былую славу.

Вы видите, сколько у нас сейчас детей. Если брать с украинскими филиалами, которые существуют в Черновцах, Харькове, Днепре, Одессе и Львове, то мы уже перевалили за 1000 питомцев. И только в киевском "Локомотиве" у нас сейчас тренируется 700 детей. И это только футбол.

А до того, как российская ракета разрушила наше здание, у нас была еще и баскетбольная команда "Локомотива", и волейбольная, и настольный теннис, и легкая атлетика. И мы как раз только-только сделали ремонт.

– Расскажите немного больше о том трагическом дне.

– 24 января 2024 года у нас должно было быть открытие зала бокса и зала единоборств. А 23 января в 7:30 прилетела ракета. К сожалению, один человек погиб, пятеро были довольно серьезно ранены. Погибший – это Михаил Донской. Он был локомотивцем в сердце и чемпионом Украины и Европы по пауэрлифтингу.

Он почти каждое утро приходил сюда со своей семьей и занимался в нашем спортзале. Очень любил "Локомотив". И, к сожалению, так случилось, что в то время, когда звучала тревога, они спустились в укрытие, и ракета попала как раз в эти перекрытия возле бомбоубежища. Она пробила полностью крышу и попала туда, ближе всего к нему.

Он довольно долго боролся за свою жизнь. Но, к сожалению, кажется, через пять дней Михаила не стало. Поэтому мы обязательно, когда реконструируем здание, повесим мемориальную доску в память о нем. И мы надеемся, что в ближайшее время восстановим, реконструируем "Локомотив" и сделаем все для того, чтобы здесь стало еще больше детей.

Сейчас у нас очень много детей из семей ВПЛ, детей, которые уже потеряли свои клубы – из Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона, Запорожья. Примерно 200 детей у нас внутренне перемещенных. И для них был шок, когда в наше здание попала эта ракета. Много детей пришли к этим развалинам. И они со слезами на глазах говорили, мол, неужели мы потеряли еще один клуб.

И когда мы это увидели, решили всех собрать и сразу во всех группах написали, что сегодня вечером проводим тренировки, несмотря ни на что. Договорились с соседними университетами, техникумами, школами. И пока мы еще убирали здесь все, договорились, чтобы наших детей в этот день приняли на тренировку. Все возрастные категории вышли на тренировки, чтобы объяснить детям, что мы не закроемся. Мы будем существовать и дальше.

И несмотря на то, что у нас довольно сильное разрушение, здание не подлежит восстановлению, как и раздевалки рядом, клуб все равно будет существовать. Сейчас мы готовимся к зиме. Думаем, как все это обустроить и сделать, чтобы было комфортно для детей. И благодарим партнеров. Это и фонд Говарда Баффета, и наши французские коллеги, и европейские посольства, отозвалось и немецкое посольство, и мэр Парижа Анн Идальго, которая приезжала сюда.

В прошлом президент Хорватии Колинда Грабар была футбольной фанаткой – в первую очередь хорватских команд, но она тоже приехала в Украину и тоже поддерживала "Локо", и сейчас они собирают средства на то, чтобы восстановить это все. Говорить о том, что сейчас это не ко времени, потому что в стране война? А куда мы денем всех этих детей, которые сейчас здесь занимаются?

И для кого мы постоянно проводим какие-то мероприятия, турниры, чемпионаты? Выгнать их на улицу, все закрыть? Мы не можем себе этого позволить. А также есть европейские организации, с которыми мы сотрудничаем, которые не могут донатить на военные нужды и покупать дроны, тепловизоры или оружие, но могут организовывать социальные истории для детей и восстанавливать разрушенные школы или спортивные клубы.

И если эти организации готовы предоставить эти средства на восстановление клуба и верят в то, что Украина победит, то для нас это знак, что Европа с нами и весь мир с нами. А это поколение, которое мы сейчас воспитываем, оно как раз и будет помнить, что даже во время военных действий они остались в Украине, и для них что-то делали.

Если мы закроемся, то все эти дети уедут за границу. А что будет тогда с нашим генофондом? Что будет с тем поколением, которое должно жить в этой стране? Ну, никого не останется. Поэтому именно такие спортивные, учебные, воспитательные мероприятия должны проводиться постоянно для того, чтобы мы это поколение держали даже в такие трудные времена.

– Какие есть амбициозные планы в футболе? Иметь команду Первой или Премьер-лиги?

– Хочу сказать, что "Локо" довольно неплохо выступил в прошлом сезоне – во время своего профессионального дебюта. Мы заняли место где-то в центре, но для новичков это уже большой плюс. Мы закончили свой первый чемпионат не среди последних. В этом сезоне мы тоже достаточно неплохо выступаем. Сейчас как раз находимся внутри турнирной таблицы, но у нас амбициозные планы.

Мы хотим выйти в лидеры чемпионата и в ближайшее время попасть в Первую лигу. Для этого мы будем восстанавливать поле, для этого мы будем восстанавливать разрушенное здание. У нас будет полностью профессиональная арена, чтобы мы уже принимали все свои матчи на родном стадионе, а не где-то там что-нибудь арендовали.

Хотя мы очень благодарны Федерации футбола Украины и Андрею Николаевичу Шевченко, потому что они нам очень помогли. И сейчас мы играем свои домашние матчи на стадионе Банникова. И это очень круто, потому что это такой мощный стадион, принимающий сборные. Но скоро надеемся сделать "Локо-Арену".

– Как все-таки удалось Москве нивелировать достижения "Локомотива" в футболе в советское время?

– Слушайте, ну как вообще россиянам удавалось нивелировать все, начиная от нашей культуры, этничности, национальной осознанности себя. Я долгое время говорил по-русски, потому что отец из России. Но после начала войны я полностью перешел на украинский, а после начала полномасштабного вторжения вообще стараюсь русский не использовать.

То, что делает и делала Россия, было для того, чтобы сделать Украину таким аппендиксом своей империи, придатком. Не хочется об этом говорить, потому что мы достаточно мощная страна, сравнивая с европейскими странами, которые осознают свою национальность, мы по размеру больше, но почему-то у нас был какой-то комплекс из-за этих навязчивых российских сериалов, спорта и т.д.

То есть Россия хотела, чтобы болели за один "Локомотив". Даже когда в нашу арену попала их ракета, то они у себя на ресурсах московского "Локо" – в Инстаграмме, Фейсбуке – написали, что наконец-то остался только один "Локомотив".

Ну придурки, ведь когда мы меняли себе лого, чтобы оно отличалось от московского, но оставили его в этих цветах, которые нам присущи, потому что это исторически наша идея, а не их, то мы поднимали архивы и нашли почти 146 команд по миру, которые называются "Локомотивом". 146! И что – эти твари должны теперь уничтожить все 145, чтобы остался только их? Но вот такая имперская мерзкая нация, привыкшая постоянно жить под гнетом, под колпаком.

И мы нашим детям в клубе всегда объясняем, какая разница между Россией и Украиной. Украина всегда выбирала гетмана, если не понравился гетман, то собралось вече, свергли его, совершили маленькую революцию или майдан. И все – новый гетман. Мы так и сейчас живем: не понравился президент, у нас новый президент.

А как постоянно жила Россия? В какой-то грязи, без света, без воды, без нормальных продуктов, водка и все. Дорог нет, ничего нет, но им все хорошо. И у них постоянно был царь или царица, которые менялись. Просто менялись. А они сами, люди, никогда ничего не меняли. Они и сейчас так живут. Нация рабов, живущая на коленях. Однако при этом имеет эти имперские замашки. Но куда вам с нами равняться?

Возвращаясь к "Локо", скажу, что пусть пройдет еще три-пять лет, и вы вообще не узнаете этот клуб. Мы его восстановили фактически за три года, начиная от ребрендинга и заканчивая тем, что у нас сейчас занимается столько детей и мы находимся на втором месте в рейтинге клуба города Киев. У нас есть профессиональная команда и команда "Локо Медиа" – это тоже выступающая команда блогеров и артистов.

Мы придумали крутой проект "Железная смена", специально созданный для талантливых детей Украины, но социальных категорий. То есть детей, потерявших родителей, либо жилье, либо внутреннее перемещенных, но имеющих высокие достижения в учебе, спорте или в творчестве. И это только начало истории "Локомотива", новейшей истории в новейшей Украине.

Мы очень надеемся, что скоро закончится эта проклятая война, и тогда уже сможем вообще расправить плечи, и наконец уже и "Укрзализныця" сможет каким-то образом способствовать развитию клуба, в том числе и финансово. Потому что сейчас мы даже не можем и не имеем права обращаться к ним с какими-то финансовыми вопросами, потому что все они тратят на пути, на разрушенные вокзалы, уничтоженные поезда и т.д. Сейчас компании очень тяжело, и мы надеемся, что выстоим в это время за счет меценатов.

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