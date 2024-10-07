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СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Елена Павлова
Футбол
12 минут
2,1 т.
СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Первый футбольный клуб Киева и один из старейших в Украине "Локомотив" отпраздновал свой 105-й юбилей, несмотря на то, что в советские времена власти в Москве пытались уничтожить команду, чтобы существовала лишь одна – в столице РФ. По словам руководителя спортивного клуба Александра Егорова, у киевского "Локо" переманивали игроков и лишили его профессионального статуса, но они смогли восстановиться и уже имеют представителя во Второй лиге, а также много юных воспитанников.

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В разговоре с OBOZ.UA Егоров рассказал о ракетном ударе по зданию клуба в Киеве, участии футболистов "Локомотива" в "Матче смерти" во время Второй мировой и стремительном развитии команды даже во время войны с РФ.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

– Наш клуб был основан в 1919 году, раньше, чем московский "Локомотив", кстати. Это произошло в то время, когда железнодорожники киевского вокзала сыграли именно на этой лужайке, которая перед нами находится, свой первый матч. И с этого момента уже была организована команда, которая называлась сначала "Желдор", на украинском "Залдор" – "Железная дорога". И потом они быстро переименовались в "Локомотив".

И именно киевские железнодорожники придумали эти цвета – зеленый и красный, ведь когда у них проходил первый матч, то, конечно же, еще не было сугубо футбольной формы, тогда не существовало этих "Найков" и "Адидасов", а Украина в то время, в 1919 году, также боролась за право быть независимым государством. Поэтому все, что у них было, – это ткань для флажков, которыми они показывали поездам или ехать, или стоять.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Красный означал ехать, а зеленый – стоять. Этой ткани у них было полно, и кто-то умный предложил, что давайте шорты сделаем зелеными, а футболки будут красными. И с тех пор эти цвета, которые работники железной дороги привыкли видеть, когда отправляли локомотивы, стали цветами одноименного клуба. Поэтому для нас это исторически важно.

И когда некоторые пишут, мол, а почему вы не измените цвета, ведь это же цвета московской команды, нам, честно говоря, плевать на московский клуб, потому что, во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и эти цвета. Затем они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского "Локомотива" в Москву.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

– Это произошло уже где-то ближе к 30-м?

– Да, это уже с 30-х годов, когда стартовали чемпионаты и начались футбольные соревнования, 1937 год... Потом была пауза, но даже в военное время пятеро футболистов "Локомотива" принимали участие в матче смерти в Киеве. Но об этом никто не говорит. Все думают, что в нем играли только динамовцы. Но там были и футболисты "Локо", и для нас это тоже важно.

– А известно, что произошло с теми пятью игроками, которые участвовали в "Матче смерти"? Кто-то выжил?

– Если честно, то они не погибли. Насколько нам известно из архивов, участники этого матча смерти довольно тяжело потом его пережили, поскольку их и пытали, и еще многое произошло. Но, насколько я знаю, большинство из них выжило. Мы сейчас пытаемся найти родственников тех футболистов "Локомотива", которые пережили этот матч. Потому скоро эта история дополнится, и мы обязательно об этом расскажем.

Мы сейчас вообще поднимаем очень много архивов и видим то, что действительно "Локомотив" – это не только старейший клуб Киева, а это, пожалуй, и непрерывно существовавший старейший клуб Украины. То есть не было такого, что "Локо" прекращал свое существование и вообще ничего не происходило. Даже тогда, когда русня придумала, чтобы "Локомотив" приостановил свое участие в чемпионате СССР, а позже и в чемпионате Украины.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Они нас опустили на уровень любительского клуба. Это уже были 80-е годы и ближе к 90-м. Тогда "Локомотив" начал сползать вниз, и уже ни статуса у нас не было профессионального, ни взрослой команды, но существовала детская школа. И достаточно мощная. И тогда был подписан негласный меморандум с киевским "Динамо", и мы были как фарм-клуб динамовцев.

Очень много игроков, которые имели контракт с "Динамо", часто спускали на год, на два или три играть в "Локомотиве". Они проходили здесь школу жизни и улучшали свои футбольные таланты. Среди этих игроков были и Андрей Ярмоленко, и Александр Рыбка, и Денис Бойко. То есть это действительно те футболисты, которые сейчас достаточно известны, но у них тоже есть история, связанная с "Локо".

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Ну и для нас важно, что, даже несмотря на военные действия, которые продолжаются в Украине с 2014 года, мы все равно нашли возможность функционировать. Наши партнеры, меценаты, а также в прошлом питомцы "Локо" достаточно мощно поддерживают клуб. Они сейчас разъехались по разным странам, но продолжают действительно поддерживают "Локомотив". И нам удалось восстановить его былую славу.

Вы видите, сколько у нас сейчас детей. Если брать с украинскими филиалами, которые существуют в Черновцах, Харькове, Днепре, Одессе и Львове, то мы уже перевалили за 1000 питомцев. И только в киевском "Локомотиве" у нас сейчас тренируется 700 детей. И это только футбол.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

А до того, как российская ракета разрушила наше здание, у нас была еще и баскетбольная команда "Локомотива", и волейбольная, и настольный теннис, и легкая атлетика. И мы как раз только-только сделали ремонт.

– Расскажите немного больше о том трагическом дне.

– 24 января 2024 года у нас должно было быть открытие зала бокса и зала единоборств. А 23 января в 7:30 прилетела ракета. К сожалению, один человек погиб, пятеро были довольно серьезно ранены. Погибший – это Михаил Донской. Он был локомотивцем в сердце и чемпионом Украины и Европы по пауэрлифтингу.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Он почти каждое утро приходил сюда со своей семьей и занимался в нашем спортзале. Очень любил "Локомотив". И, к сожалению, так случилось, что в то время, когда звучала тревога, они спустились в укрытие, и ракета попала как раз в эти перекрытия возле бомбоубежища. Она пробила полностью крышу и попала туда, ближе всего к нему.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Он довольно долго боролся за свою жизнь. Но, к сожалению, кажется, через пять дней Михаила не стало. Поэтому мы обязательно, когда реконструируем здание, повесим мемориальную доску в память о нем. И мы надеемся, что в ближайшее время восстановим, реконструируем "Локомотив" и сделаем все для того, чтобы здесь стало еще больше детей.

Сейчас у нас очень много детей из семей ВПЛ, детей, которые уже потеряли свои клубы – из Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона, Запорожья. Примерно 200 детей у нас внутренне перемещенных. И для них был шок, когда в наше здание попала эта ракета. Много детей пришли к этим развалинам. И они со слезами на глазах говорили, мол, неужели мы потеряли еще один клуб.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет
СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

И когда мы это увидели, решили всех собрать и сразу во всех группах написали, что сегодня вечером проводим тренировки, несмотря ни на что. Договорились с соседними университетами, техникумами, школами. И пока мы еще убирали здесь все, договорились, чтобы наших детей в этот день приняли на тренировку. Все возрастные категории вышли на тренировки, чтобы объяснить детям, что мы не закроемся. Мы будем существовать и дальше.

И несмотря на то, что у нас довольно сильное разрушение, здание не подлежит восстановлению, как и раздевалки рядом, клуб все равно будет существовать. Сейчас мы готовимся к зиме. Думаем, как все это обустроить и сделать, чтобы было комфортно для детей. И благодарим партнеров. Это и фонд Говарда Баффета, и наши французские коллеги, и европейские посольства, отозвалось и немецкое посольство, и мэр Парижа Анн Идальго, которая приезжала сюда.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

В прошлом президент Хорватии Колинда Грабар была футбольной фанаткой – в первую очередь хорватских команд, но она тоже приехала в Украину и тоже поддерживала "Локо", и сейчас они собирают средства на то, чтобы восстановить это все. Говорить о том, что сейчас это не ко времени, потому что в стране война? А куда мы денем всех этих детей, которые сейчас здесь занимаются?

И для кого мы постоянно проводим какие-то мероприятия, турниры, чемпионаты? Выгнать их на улицу, все закрыть? Мы не можем себе этого позволить. А также есть европейские организации, с которыми мы сотрудничаем, которые не могут донатить на военные нужды и покупать дроны, тепловизоры или оружие, но могут организовывать социальные истории для детей и восстанавливать разрушенные школы или спортивные клубы.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет
СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

И если эти организации готовы предоставить эти средства на восстановление клуба и верят в то, что Украина победит, то для нас это знак, что Европа с нами и весь мир с нами. А это поколение, которое мы сейчас воспитываем, оно как раз и будет помнить, что даже во время военных действий они остались в Украине, и для них что-то делали.

Если мы закроемся, то все эти дети уедут за границу. А что будет тогда с нашим генофондом? Что будет с тем поколением, которое должно жить в этой стране? Ну, никого не останется. Поэтому именно такие спортивные, учебные, воспитательные мероприятия должны проводиться постоянно для того, чтобы мы это поколение держали даже в такие трудные времена.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет
СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

– Какие есть амбициозные планы в футболе? Иметь команду Первой или Премьер-лиги?

– Хочу сказать, что "Локо" довольно неплохо выступил в прошлом сезоне – во время своего профессионального дебюта. Мы заняли место где-то в центре, но для новичков это уже большой плюс. Мы закончили свой первый чемпионат не среди последних. В этом сезоне мы тоже достаточно неплохо выступаем. Сейчас как раз находимся внутри турнирной таблицы, но у нас амбициозные планы.

Мы хотим выйти в лидеры чемпионата и в ближайшее время попасть в Первую лигу. Для этого мы будем восстанавливать поле, для этого мы будем восстанавливать разрушенное здание. У нас будет полностью профессиональная арена, чтобы мы уже принимали все свои матчи на родном стадионе, а не где-то там что-нибудь арендовали.

Хотя мы очень благодарны Федерации футбола Украины и Андрею Николаевичу Шевченко, потому что они нам очень помогли. И сейчас мы играем свои домашние матчи на стадионе Банникова. И это очень круто, потому что это такой мощный стадион, принимающий сборные. Но скоро надеемся сделать "Локо-Арену".

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

– Как все-таки удалось Москве нивелировать достижения "Локомотива" в футболе в советское время?

– Слушайте, ну как вообще россиянам удавалось нивелировать все, начиная от нашей культуры, этничности, национальной осознанности себя. Я долгое время говорил по-русски, потому что отец из России. Но после начала войны я полностью перешел на украинский, а после начала полномасштабного вторжения вообще стараюсь русский не использовать.

То, что делает и делала Россия, было для того, чтобы сделать Украину таким аппендиксом своей империи, придатком. Не хочется об этом говорить, потому что мы достаточно мощная страна, сравнивая с европейскими странами, которые осознают свою национальность, мы по размеру больше, но почему-то у нас был какой-то комплекс из-за этих навязчивых российских сериалов, спорта и т.д.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

То есть Россия хотела, чтобы болели за один "Локомотив". Даже когда в нашу арену попала их ракета, то они у себя на ресурсах московского "Локо" – в Инстаграмме, Фейсбуке – написали, что наконец-то остался только один "Локомотив".

Ну придурки, ведь когда мы меняли себе лого, чтобы оно отличалось от московского, но оставили его в этих цветах, которые нам присущи, потому что это исторически наша идея, а не их, то мы поднимали архивы и нашли почти 146 команд по миру, которые называются "Локомотивом". 146! И что – эти твари должны теперь уничтожить все 145, чтобы остался только их? Но вот такая имперская мерзкая нация, привыкшая постоянно жить под гнетом, под колпаком.

И мы нашим детям в клубе всегда объясняем, какая разница между Россией и Украиной. Украина всегда выбирала гетмана, если не понравился гетман, то собралось вече, свергли его, совершили маленькую революцию или майдан. И все – новый гетман. Мы так и сейчас живем: не понравился президент, у нас новый президент.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет
СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

А как постоянно жила Россия? В какой-то грязи, без света, без воды, без нормальных продуктов, водка и все. Дорог нет, ничего нет, но им все хорошо. И у них постоянно был царь или царица, которые менялись. Просто менялись. А они сами, люди, никогда ничего не меняли. Они и сейчас так живут. Нация рабов, живущая на коленях. Однако при этом имеет эти имперские замашки. Но куда вам с нами равняться?

Возвращаясь к "Локо", скажу, что пусть пройдет еще три-пять лет, и вы вообще не узнаете этот клуб. Мы его восстановили фактически за три года, начиная от ребрендинга и заканчивая тем, что у нас сейчас занимается столько детей и мы находимся на втором месте в рейтинге клуба города Киев. У нас есть профессиональная команда и команда "Локо Медиа" – это тоже выступающая команда блогеров и артистов.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Мы придумали крутой проект "Железная смена", специально созданный для талантливых детей Украины, но социальных категорий. То есть детей, потерявших родителей, либо жилье, либо внутреннее перемещенных, но имеющих высокие достижения в учебе, спорте или в творчестве. И это только начало истории "Локомотива", новейшей истории в новейшей Украине.

Мы очень надеемся, что скоро закончится эта проклятая война, и тогда уже сможем вообще расправить плечи, и наконец уже и "Укрзализныця" сможет каким-то образом способствовать развитию клуба, в том числе и финансово. Потому что сейчас мы даже не можем и не имеем права обращаться к ним с какими-то финансовыми вопросами, потому что все они тратят на пути, на разрушенные вокзалы, уничтоженные поезда и т.д. Сейчас компании очень тяжело, и мы надеемся, что выстоим в это время за счет меценатов.

СССР уничтожал киевскую футбольную команду, а Россия разбомбила ее арену: старейшему клубу столицы исполнилось 105 лет

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве обломки российской ракеты уничтожили спорткомплекс "Локомотив".

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