Почему "Шахтер" не наиграл на место в плей-офф: жертвы перестройки и фактор Степаненко

После обнадеживающего матча против "Реала" в прошлом туре Лиги чемпионов в среду "Шахтер" проиграл в Милане "Интеру" – 0:2. И с одним очком после пяти матчей застолбил за собой последнее место в группе и вылет из еврокубков вслед за "Динамо". Таким образом, впервые с 2008 года Украина не будет представлена и в плей-офф Лиги Европы. Но, может, оно и к лучшему – отмучались, так сказать.

Читайте в материале OBOZREVATEL, почему донецкий "Шахтер" в этом сезоне не заслужил выход в плей-офф еврокубков и какие проблемы просматриваются у команды Роберто Де Дзерби.

1. Надежность обороны "горняков" зависит от одного человека. Пока Тарас Степаненко находился на поле "Шахтер" худо-бедно, но сдерживал атаки "Интера". Но стоило Степаненко получить микротравму и сесть на скамейку в начале второго тайма, как защита вице-чемпиона Украины начала разваливаться. Некому было работать на подборе, страховать Матвиенко, Марлона и Витао, жестко встречать атакующих итальянцев. И два гола не заставили себя долго ждать.

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Пока в "Шахтере" нет альтернативы Тарасу или какой-то подстраховки. И что самое интересное, именно этого человека Де Дзерби очень хотел убрать из основы.

2. Купленные летом легионеры все еще адаптируются в новом коллективе, не всегда хорошо понимают друг друга и чувствуют момент. И если в украинской Премьер-лиге это может не так сильно бросаться в глаза, то в поединках с чемпионами Италии и Испании все вылезло наружу. Как Педриньо, который сегодня в матче с "Интером" запорол перспективную контратаку, не уловив ее темп и отдав передачу не на ход партнеру, а назад.

3. Де Дзерби хоть и хвалит украинскую молодежь "Шахтера", но особо ей не доверяет. Вспомните, как интересно в атаке выглядел "Шахтер", когда с первых минут встречи с "Реалом" вышел Михаил Мудрик. Уже некоторое время стучится в первую команду Бондаренко, и их выход во втором тайме оживил игру "горняков" в атаке.

Очень неплохо до травмы в защите "Шахтера" в прошлом сезоне смотрелся Валерий Бондарь, прочили большое будущее Виктору Корниенко. Но в этой компании Лиги чемпионов ребята, которые в прошлом сезоне обыгрывали "Реал", греют лавку. При, мягко говоря, неидеальной обороне дончан.

За пять поединков "Шахтер" в группе ЛЧ пропустил 11 голов. И это при том, что и болельщики, и специалисты каждый раз хвалят Анатолия Трубина. И сегодня в нескольких эпизодах просто хотелось аплодировать ему стоя. Чего-то только стоит игра на опережение против Лаутаро Мартинеса или реакция на удар Джеко в первом тайме.

При этом из слов Де Дзерби после поединка можно сделать вывод, что в будущем он собирается строить команду и на украинских игроках: "В конце концов должны понять, что наши молодые футболисты могут показать свой прогресс, и тогда в будущем мы сможем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому".

4. Атака "Шахтера", заточенная больше под Лассину Траоре, после непредвиденной травмы буркинийского форварда в еврокубках выглядит слабовато, о чем свидетельствует всего один гол в пяти матчах. Хотя очень близок к забитому голу сегодня был все тот же Мудрик, но не успел добить мяч, катившийся вдоль ворот. Фернандо старается и имеет данные, но пока нестабилен. А Соломон сегодня в основном курсировал по флангу, не оказываясь на острие.

К слову, без Траоре и прочно сидящего в запасе Кривцова у "Шахтера" наблюдаются проблемы при верховой борьбе, что показал матч с "Интером". Во время исполнения углового итальянцами в первом тайме в составе "горняков" прыгнул только Николай Матвиенко. Пытался Степаненко, но его оттолкнул противник. И при всех плюсах Матвиенко он не соперник Эдину Джеко на втором этаже. Это мы увидели, когда босниец вколотил мяч головой в ворота Трубина и сделал счет 2:0.

5. В Лиге чемпионов у "Шахтера" нет единой картины игры. Иногда все весьма сумбурно, как во втором тайме на "Джузеппе Меацца". И матч в Милане, и весь путь в группе напоминали качели. Это уже не те "горняки", которые были при Луише Каштру, но и философия "Сассуоло", откуда пришел Де Дзерби, болезненно приживается. Неизменным у нынешнего "Шахтера" остается только одно – валидольные розыгрыши мяча между защитниками и вратарем, которых так опасаются болельщики.

Куда-то пропал и знаменитый бойцовский характер "Шахтера", который бился в любом матче и при любом счете. И если тон не задает Степаненко, то больше это делать некому. Даже Додо и Тете несколько поблекли. Безусловно, на любую перестройку нужно время, которое просит итальянский наставник. Но стоило ли действительно ломать то, что удалось создать Каштру?

При португальском специалисте в первой команде "Шахтера" появилась талантливая и очень интересная молодежь, прослеживался баланс между украинскими футболистами и легионерами. У коллектива чувствовался стержень, который теперь куда-то пропал. И сейчас остается запастись терпением и ждать обещанное перерождение "горняков" в следующем евросезоне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" и "Динамо" повторили исторический антирекорд Украины в Лиге чемпионов.