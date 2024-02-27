Сборная России по футболу 21 марта проведет первый с момента отстранения матч с представителями Европы. Соперником команды тренера Валерия Карпина станет один из участников ближайшего континентального первенства Сербия, а сама игра пройдет в Москве.

При этом в стране-агрессорке твердо намерены превратить спарринг в пропагандистское шоу. РосСМИ уже начали анонсировать присутствие на игре главаря Кремля Владимира Путина, которого за три дня до события объявят переизбранным президентом РФ на пятый срок.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" пресс-секретарь Путин6а Дмитрий Пескова не подтвердил, но и не опроверг желание диктатора присутствовать на поединке. "Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика", – сказал приспешник путинского режима.

Отметим, что сербская сторона официально подтвердила поездку в Москву. При этом в РФ утверждают, что встреча согласована Европейским футбольным союзом (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

С момента отстранения от международных соревнования россияне провели девять товарищеских матчей с командами из Азии и Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

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