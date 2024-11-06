Почему 4-й тур еврокубков – решающий для украинских клубов? Анонс игр и чего ждать от соперников

Сегодня в борьбу в Лиге чемпионов заходит "Шахтер", завтра в Лиге Европы проведет свою игру "Динамо". После трех туров украинские команды имеют очень печальное положение и очень нуждаются в победах, тем более, текущие соперники предлагают для этого все шансы. OBOZ.UA рассказывает, что нужно знать о "Янг Бойз" и "Ференцвароше" и что поможет переиграть не сильнейших представителей обеих лиг.

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"Шахтер" встретится с соседями по таблице

Старт чемпиона Украины в Лиге чемпионов очень смазан: были почти на равных с "Арсеналом" ( во втором тайме точно ), но слабо встретили "Болонью". "Аталанта" – абсолютно провальный матч, сделавший нам неудобную разницу мячей. После трех туров украинский гранд занимает 30 место из 36, имея только 1 очко и 4 пропущенных. Будущий соперник – "Янг Бойз" – наши соседи по таблице, они начали ЛЧ не лучше.

Команда первый матч нового этапа проиграла дома 0:3 "Астон Вилли", далее на выезде сгорела 5:0 "Барселоне". В последнем туре черно-желтые минимально уступили "Интеру", но это скорее из-за того, что итальянцы не особо старались забить больше. Но, как и в случае с украинцами, на количество очков влияет результат игры, а не ее ход. Швейцарцы предпоследние в таблице, ниже них только "Слован", которому толкают голы кто только может.

"Янг Бойз" должны стать первой победой горняков

"Шахтер" обязан побеждать в этом матче. Статистика указывает, что швейцарцы слабы в обороне: Эгиналду или Зубков могут попытаться прорваться сквозь защитников соперника, минуя потерю мяча (29 неудачных попыток отборов, хуже "ШД"). Или искать фол – у "ЯБ" 44 нарушения правил, это четвертый показатель среди всех команд ЛЧ. Для этого нужно дойти до чужой штрафной, с чем тоже проблем не должно быть: Крыськив и Бондаренко могут прервать пас и искать Судакова, который будет дальше развивать атаку. Все потому, что соперники имеют только 73% точности передач (для сравнения, точность украинцев 83%). Изюминкой станут стандартные положения – половину мячей "Янг Бойз" пропустили именно после них.

Но, как всегда, не следует уже сейчас считать себя победителями. Хотя швейцарцы до сих пор не забивали, им очень хочется отличиться – 37 ударов за 3 игры, это в разы больше, чем у горняков; нет точности или скорости (пробы ударов часто блокируются). Также, несмотря на плохие отборы, "ЯБ" по перехватам лучше "Интера" или "Атлетико", каждый наш пас должен быть выверен. Если (а скорее когда) "Шахтеру" удастся забить, то ни в коем случае нельзя садиться назад. Классическое в УПЛ показало, что горняки не могут структурированно и компактно защищаться, это приводит к голу или удалению.

Что ждут фанаты – гарантированный результат. Ведь потерять очки даже с такими швейцарцами будет означать полную деклассификацию "Шахтера". Это должно стать последним доводом в пользу отставки Пушича.

Венгерский вызов для "Динамо"

"Ференцварош" стартовал не слишком удачно. Перед новым туром венгры идут 23 из 36 команд Лиги Европы: после одинаковых поражений 2:1 "Андерлехту" и "Тоттенхэму", команда на домашнем поле обыграла "Ниццу" 1:0. Они имеют 3 очка, текущим результатом могут быть удовлетворены.

По таблице почти не осталось клубов хуже "Динамо". 0 очков, 0 забитых, 6 пропущенных - это 35-я позиция, ниже только "Карабах" (но даже тот смог забить "Мальме"). "Ференцварошу" бело-синие могут не только забить – можно даже его обыграть. Тенденция к этому есть, с каждым туром команда Шовковского пропускает меньше, атакует больше и даже может стать ближе к желаемому результативному удару, с "Ромой" вроде бы имело прогресс. Так к чему же готовиться?

"Ференцварош" отнюдь не подарок

В этом матче следует понимать, что встретятся схожие статистически команды. Равенство по точности пасов (82%), но по выполнению навесов венгры лучше. Пребывание в последней трети изредка завершается угловыми в обоих случаях, чаще потери. Сходство и в том, что обе команды играют вторым номером – могут легко контролировать мяч на собственной половине, но затем теряют владение и вынуждены защищаться.

А вот где будет сложно – атакующая составляющая. "Ференцварош" провел за 3 матча ЛЕ 93 атаки, у "Динамо" только 71. При этом бело-синие не имеют инициативности на заброс, из-за этого только 2 офсайда за 3 матча и слабое присутствие с мячом перед чужими воротами. Защищается будущий соперник тоже неплохо: 20+ отборов за игру (против 14 у нас), пытается не выносить, а сохранить мяч. Кажется, Шапаренко все же будет доступен Шовковскому, он уже зажег с "Ингульцем" - и это шанс преодолеть плотную оборону. Венгры в автобусе плохо перехватывают короткие пасы, это приводит к фолу – и возможности на удар от Бражка.

"Ференцварош" боевит: есть гол каждому сопернику в турнире и кажется, что киевляне не будут исключением. Больше опасности создает форвард Варга: несмотря на один гол "Тоттенхэма", именно он наиболее активен впереди. До него изредка доходит мяч, но это не мешает иметь по 4 удара за матч, столько ни у кого из его одноклубников нет. Те, кто смотрел матчи киевлян с "Партизаном" в ЛЧ, вспомнят Салданью. Этот игрок атаки тоже выступает за "Ференцварош", только не получает столько игрового времени, сколько мог бы. Поэтому он – угроза номер два.

Когда смотреть матчи?

"Шахтер" свой матч с "Янг Бойз" проведет сегодня, во второй день Лиги чемпионов. Старт матча в 19:45 в Гельзенкирхене. "Динамо" ждет "Ференцварош" в гости завтра, на арене в Гамбурге, начало игры в 22:00. Соперники наших грандов в своих внутренних чемпионатах сыграли вничью, а вот украинские клубы накануне выиграли у УПЛ. Поможет ли им это победное настроение наконец-то достичь побед на евроарене? Очень надеемся, потому что когда, как не сейчас, пришло время побеждать?