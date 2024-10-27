Судьба чемпионства под вопросом: как 'Динамо' и 'Шахтер' издевались друг над другом в Классическом. Тактический обзор матча

Главный матч первого круга между "Динамо" и "Шахтером" завершился вничью. Абсолютно разный подход к решающей игре, красная карточка и тотальное преимущество по таймам - такой вышла очередная встреча украинских грандов. OBOZ.UA рассказывает о главных моментах Классического, в котором обе команды одновременно заслуживали победы и ничего для нее не сделали.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Брагару, Ванат.

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналдо, Сикан.

Первый тайм. Неизменный состав "Шахтера" сохраняет настроение ЛЧ

Для украинского зрителя это была прежде всего встреча двух участников еврокубков, проваливших старт своих кампаний. Внутри недели "Динамо" минимально проиграло "Роме", хоть и могло выигрывать. Так же "Шахтер" минимально уступил "Арсеналу", когда мог забирать 3 очка. Неизменный состав горняков и серьезная ротация динамовцев – читалось принципиальное значение поединка для украинского футбола. Показало это и столкновение на первых секундах, когда столкнулись Судаков и Бражко. Удары ногами испугали зрителей и тренеров и, к счастью, обошлись без вынужденной замены в этом случае. Но чуть позже заднюю потянул Попов – чрезвычайная потеря по защите бело-синих.

Старт матча забрал себе "Шахтер". За 15 минут было 3 безумных момента, где тянул Бущан. Ключевым игроком горняков стал Зубков, который во время билдапа начинал ниже, чтобы дать партнерам видение дальнейшего развития атаки. Он предлагал себя, имел несколько интересных ударов. А также вытаскивал на себя защитников, что дало простор для моментов Эгиналду и Судакова.

Первую угрожающую атаку "Динамо" мы увидели на 24-й минуте. Вот только безрезультативную – Бражко, Ванат и Буяльский организовали крутой выпад, поймав защиту соперника на дезорганизованности, и даже точные короткие пасы не завершились ударом: Бондарь и Матвиенко отобрали мяч и заблокировали второй темп. Позже киевляне провели еще несколько атак по схеме "фланг-прострел", однако не было даже удара.

Динамика матча была высокой: уже к середине тайма "Шахтер" насобирал 60+ процентов владения и постоянно наращивал темп. Без Шапаренко хозяева развивали атаки через фланги, но Конопля и Педро Энрике постоянно были на шаг впереди. Кабаева и Брагару регулярно лишали обеих возможностей прорваться дальше. Однажды латерали не успели закрыть классическую киевскую атаку, впрочем Ванату не дали замкнуть прострел.

"Шахтер" отлично закрывался против контратак и с десятком ударов был гораздо ближе к голу. "Динамо" без Попова проигрывало верховые моменты, а свои немногочисленные - упустило. Итог тайма - ничейный счет должен был быть разгромным.

Второй тайм. Необязательная красная кардинально меняет ход матча

"Шахтеру" понадобилось только 3 минуты, чтобы превратить свое давление в гол. Обычный угловой, но хаос защиты киевлян не дал ни укротить мяч, ни вынести его. Казалось, что половина горняков попыталась пробить по воротам и с таким количеством ударов и рикошетов Бущан не справился.

Команды не могли обуздать совершенно разный футбол и это стало очевидным во втором тайме. Подопечные Пушича чувствовали свое преимущество и легко выигрывали индивидуальные дуэли, после гола начали играть от соперника. Со стороны команды Шовковского время от времени случались импульсивные выпады в прессинге, что приводило к новым ударам по их воротам. Все бы так и развивалось, если бы не 59-я минута и совсем необязательный фол Крыськива. "Шахтер" в абсолютно выигрышном матче оказался вдесятером – с этого момента инициатива полностью переходит к бело-синим.

Статистика показала, что только у большинства игроки "Динамо" смогли остановить свой ужас в обороне: Бущан работал немного, но это преимущественно из-за неудачных попыток оранжевых футболистов. Атаки киевлян не давали уверенности даже после выхода Герреро и перехода на два нападающих, а передачи на проникновение не проходили из-за несостоятельности адресатов зацепиться за мяч. Шаткий счет горняки удерживали сверхотдачей, в оборону возвращались и игроки нападения. А еще – бело-синие действовали очень медленно, позволяя сопернику даже в меньшинстве нивелировать преимущество.

На последние минуты матча Пушич закрывает ворота схемой 5-3-1 – контролировать оборону вместо Крыськива выходит Степаненко. Тимчик и Бражко так и не получали мяч, поэтому вперед к чужой штрафной выходил уже Михавко – и это помогло. "Динамо" активнее разыгрывало атаки через фланг, в одну из таких подключился Дубинчак и прострелом нашел свежего Караваева – классический джокер Шовковского расстрелял ворота с метра. Резник, спасавший пробелы в автобусе своей команды, здесь был бессилен.

1:1 - "Шахтер" теряет Классическое, а инертное "Динамо" внезапно цепляется за очки. Первый тайм последовал за горняками, второй позволил киевлянам выровнять положение. Победы не заслуживал никто. Пушич и его команда не выдерживают штурмы, которыми сами не пренебрегали 45 минут. А бело-синие без Шапаренко и Ярмоленко (и в ходе Попова) неспособны навязать борьбу. Разница в 6 очков между клубами сохраняется. Наверное, к следующему Классическому.