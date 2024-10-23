Один из 10 решает судьбу. Почему 'Шахтер' в третий раз провалился в Лиге чемпионов: тактический обзор матча

Донецкий "Шахтер" провел уже третий матч в Лиге Чемпионов – и снова уступил. Лондонский "Арсенал" в домашнем матче забил всего один гол, да и то - автогол Резника. Почему "Шахтер" не смог использовать несколько своих убийственных моментов? И что помешало канонирам громить чемпиона Украины? Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Гавбиел, Калафьори, Райс, Парти, Жезус, Троссар, Мартинелли, Хаверц

Первый тайм. "Шахтер" привозит сам себе и активно атакует

Говоря честно, никто не ожидал от "Шахтера" сверхигры. Мощное давление, штурмы свыше 10-ти стартовых минут, подбор всех выносов - "Арсенал" с первых секунд активировал весь этот набор действий. Калафьори простил нас уже на 6-й минуте – мяч не лег на ногу и полетел выше. Статус соперника на его поле, с заполненными под край трибунами, тоже был страшен. Но то, что мы увидели в первом тайме, вдохновляло хоть на какой-то результат.

Розыгрыш от ворот подопечные Пушича выполняли с Резником: тот выходил из штрафной и выносил вперед. Да, это происходило слишком часто (25 касаний, 5-й показатель в команде за 45 минут), но длинными передачами можно было попытаться зацепиться за владение где-то на чужой половине. Понравилось, что каждый момент, где "Шахтер" выходил в атаку, становился действительно угрожающим. Строил эти атаки Эгиналду: он получал мяч, а дальше искал партнера или "тики-такой" оставлял его себе под продвижение к воротам Райя. Один из лучших эпизодов бразилец создал с Сиканом – Габриэл заблокировал выстрел в угол.

Лондонцы стремились через пас в ощупь прорвать защиту "Шахтера" и некоторое время украинцы контролировали ситуацию. Через 15 минут было 5 попыток от Мартинелли или Парти забросить за спину на Жезуса и Хаверца, но наши футболисты либо блокировали передачу, либо ограничивали пространство под забегание. Когда это не удалось, Артета перестроил команду на 2-3-5 в атаке, Райс и Троссар выполняли роскошные разрезные пасы в поисках кого-то впереди. Гол пришел очень ожидаемо именно от Мартинелли. Он хотел бить и ударил: Резнику помешали рикошет и запоздалая реакция. Второй коварный рикошет от стойки – мяч заходит в ворота с автоголом вратаря.

Дорабатывать каждый момент – стиль канониров, который в этом матче проявился по полной. К примеру, Эгиналду смело пошел в отбор и обокрал Жезуса - но тот доработал, заблокировав продвижение вингера к защитным редутам. А еще много моментов возникало в личных дуэлях, где горняки проигрывали позицию. На разных флангах этого не удавалось избежать именно из-за отчаянной работы центральной линии "Арсенала".

Первый тайм получился гораздо лучше, чем мы ожидали: "Шахтер" выдержал стартовое давление, неплохо защищался и даже имел несколько своих моментов. Ломали нашу игру смещения канониров - они оставляли бессильными едва ли не всех горняков. Лондонцев можно было покорить, связка Эгиналду и Судакова несколько раз оставила вне игры Райса. Вот только этих атак от украинцев из-за вышеупомянутых моментов было мало. Первый тайм – в актив с несколькими критическими замечаниями.

Второй тайм. Ужасная атака уничтожает все атакующие попытки "Шахтера"

После гола Мартинелли "Арсенал" удвоил свои атакующие усилия левым флангом. Кто только не пытался там ударить – Мартинелли и Троссар больше всего пытались угрожать владениям Резника. Очевидное преимущество хозяев конвертировалось в более долгое и четкое владение мячом и давление на зону Криськива.

Оставалась общая проблема для всех еврокубковых матчей: "Шахтер" был совершенно беззубым в атаке. Горняки отлично подходили на своей половине, после перерыва уже лучше контролировали мяч внутри поля и даже доходили до последней трети. Вот только дальше начиналась паника, которая приводила только к неудачным ударам мимо творения или потерь из-за чрезмерного поиска идеальной позиции. Даже обрезку Калафьори и чрезвычайное пространство перед воротами Райя не удалось превратить в хоть какой удар! А еще в нашей атаке из общего рисунка выпадали Сикан и Зубков: неточные передачи вперед, слабая игра по мячу, несколько катастрофических обрезок и пасов. Обоих сняли на 64-й минуте.

В этом матче хотя бы понятно, почему "Шахтер" снова уходит с поля без забитых мячей – вторая линия просто не успевала прибыть туда, где самые высокие по позиции игроки уже убегали под прессингом на ворота Райя. Как следствие, некому было отдать, а если и было - то на этот момент уже возвращались защитники "Арсенала", а Габриэл подчищал провалы. Наша защита тоже под конец начала валиться в большинстве эпизодов - очень повезло с круто парировавшим пенальти Резником.

Второй тайм не был безнадежным, хотя вся игра получилась слабой. Команды будто обменялись ролями на последние 15 минут, вот только из этого не вышло ничего полезного. Безадресные прострелы "Шахтера" дарили мяч Парти, лишние забросы нивелировали Салиба с Габриэлом - все это стало просто тактическими действиями украинцев, от чего не было никакого удовольствия. Несколько раз лондонцы могли закрывать игру разгромом и не сделали этого. Несколько раз горняки могли переворачивать матч - под свисток этому феноменально помешал Райя.

1:0 – "Шахтер" проигрывает третий матч подряд в новой ЛЧ. "Арсенал" не вытеснил максимум из множества своих моментов, а украинцы постоянно находились в шаге от того же гола-эквалайзера. На табло зафиксировано минимальное преимущество именно лондонцев. Чисто математически горняки сохраняют шансы на евровесну из-за стыков, но с такой игрой даже "Янг Бойз" могут стать проблемой для хотя бы одного балла новой таблицы.