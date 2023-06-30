Победитель Лиги Европы выставил на трансфер всех футболистов: что произошло

Знаменитый испанский клуб "Севилья" выставил на продажу всех футболистов первой команды. Несмотря на победу в розыгрыше Лиги Европы 2022/2023 и квалификации в групповой этап будущего сезона Лиги чемпионов, памплонцы столкнулись с грандиозными финансовыми проблемами.

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По данным авторитетного издания Marca, руководству клубу было объявлено, что "Севилья" накопила долг в 90 миллионов евро, а потом она должна устроить массовую распродажу игроков, чтобы покрыть кредитные обязательства. В итоге испанцы готовы отпустить любого футболиста, так как продажа одного-двух лидеров не поможет решить проблемы и спланировать будущий сезон.

При этом журналисты отмечают, что ситуация стала полной неожиданностью для руководителей памплонцев. В "Севилье" уже приступили к поиску покупателей на футболистов.

Отметим, что Европейский футбольный союз (УЕФА) был готов исключить каталонскую "Барселону" из Лиги чемпионов по делу о выплатах одному из арбитров.

Как сообщал OBOZREVATEL, были опубликованы календарь и схема старта и участия украинских футбольных клубов в новом сезоне европейских континентальных турнирах.

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