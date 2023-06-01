В драматичном финале определился победитель Лиги Европы. Моуриньо не смог установить исторический рекорд мирового футбола

Испанская "Севилья" победила итальянскую "Рому" и в седьмой раз в своей истории выиграла Лигу Европы. Финальный поединок на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершился в серии послематчевых пенальти 4:1. Основное время закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время голов забито не было.

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Поражение "Ромы" не позволило ее главному тренеру Жозе Моуриньо установить фантастический рекорд мирового футбола. 60-летний португалец мог стать самым титулованным тренером в истории крупных европейских турниров, опередив Джованни Трапаттони. До этого в активе Особенного (прозвище Моуриньо) были две выигранных Лиги чемпионов (2004 и 2010), две Лиги Европы (2003, 2017) и Лига конференций (2022).

Матч начался в упорной борьбе, которая иногда переходила в достаточно жесткие единоборства. Главный арбитр встречи англичанин Энтони Тейлор давал командам побороться, не спеша с желтыми карточками.

Ситуация изменилась на 35-й минуте, когда номинальные гости открыли счет. Ракитич завозился с Кристанте в центре поля, потерял мяч, его подхватил Джанлука Манчини и дальней точной передачей вывел один на один Пауло Дибала и аргентинец пробил точно в цель.

Свое преимущество подопечные Моуриньо потеряли драматично. Во второй половине "Севилья" большими силами пошла вперед, но забил в свои ворота герой первого тайма. После подачи Наваса Манчини срезал круглый снаряд в собственные ворота.

В компенсированное время зрители голов не увидели, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась "Севилье".

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