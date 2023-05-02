По пути России: СМИ стало известно о планах 'Барселоны' по переходу в Азию

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность участия в клубных турнирах под эгидой Азиатской конфедерации футбола (АФК) в случае санкций со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА). Испанскому гранду грозит исключение из Лиги чемпионов после скандала с возможным подкупом одного из арбитров.

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Такие данные обнародовала програма Onze, пишет портал Sport.es. В "Барселоны" настроены оптимистично относительно участия в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона, однако начали прорабатывать возможные шаги на случай отстранения от турниров УЕФА.

Клуб уже провел исследования, чтобы выяснить, сможет ли он принять участие в соревнованиях за пределами Европы в случае санкций. Одним из вариантов рассматривается возможность сыграть товарищеские матчи, а другим – попытаться заявиться на турниры АФК в качестве приглашенного гостя, что может принести "Барсе" финансовую выгоду.

Отметим, что переход в АФК по-прежнему рассматривает Российский футбольный союз (РФС), команды которого отстранены от европейских турниров из-за агрессии РФ в отношении Украины. Недавно в РФС пожаловались на то, что УЕФА "слишком быстро" исключил представителей РФ из своих турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заявила о том, что собирается обмануть УЕФА с включением в свой чемпионат команд из временно оккупированного Крыма.

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