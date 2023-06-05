Украина в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций: схема и график старта клубов

Украина будет представлена пятью командами в новом розыгрыше европейских клубных турниров. За нашу страну сыграют донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", луганская "Заря", полтавская "Ворскла" и "Днепр".

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Победитель Премьер-лиги "Шахтер" по сетке должен был стартовать в плей-офф раунде отбора Лиги чемпионов. Однако из-за дисквалификации России и победы в ЛЧ "Манчестер Сити" или "Интера", которые забронировали себе место в турнире через чемпионат, "горняки" получили пропуск сразу в групповой раунд, пишет сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Вице-чемпион страны "Днепр-1", попал во второй квалификационный раунд ЛЧ. Для попадания в групповой турнир "желто-черным" необходимо будет обыграть трех соперников. На стартовом этапе украинцы сыграют со швейцарским "Серветтом" и греческим "Панатинаикосом".

Бронзовый призер УПЛ "Заря" будет представлять Украину в Лиге Европы – в плей-офф раунде квалификации. В случае поражения на этом этапе наш клуб автоматически перейдет в группу Лиги конференций, куда вышли "Динамо" и "Ворскла". Киевляне начнут свой путь в турнире в третьем раунде квалификации, а полтавчане – во втором.

Квота Украины на евросезон-2023/2024

Лига чемпионов

"Шахтер" (Донецк) стартует в групповом раунде.

Жеребьевка – 31 августа, 1-й тур – 19-20 сентября.

"Днепр-1" (Днепр) стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 21 июня, матчи – 25-26 июля и 1-2 августа.

Лига Европы

"Заря" (Луганск) стартует в плей-офф раунде квалификации.

Жеребьевка – 7 августа, матчи – 24 и 31 августа.

Лига конференций

"Динамо" (Киев) стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка – 24 июля, матчи – 10 и 17 августа.

"Ворскла" (Полтава) стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 21 июня, матчи – 27 июля и 3 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял окончательное решение по скандалу с финалом Лиги чемпионов-2023.

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