По одному показателю: "Манчестер Сити" и "Челси" выдали худший за 17 лет финал ЛЧ

"Манчестер Сити" и "Челси" подарили зрителям не самый зрелищный футбол в финале Лиги чемпионов, который закончился со счетом 1:0 в пользу вторых. Команды нанесли всего три удара в створ ворот за весь матч.

Как сообщает издание Zbirna.com, победители турнира дважды попали в цель, а их соперники – всего один раз. В последний раз такое случалось (также три удара в створ) в решающем поединке ЛЧ 2003/04, когда "Порту" под руководством Жозе Моуриньо разгромил в финале "Монако" со счетом 3:0 и не дал соперникам ни разу пробить по своим воротам.

В среднем количество ударов в створ в решающих матчах Лиги чемпионов составляет 10,5. Рекордный за указанный период показатель был зафиксирован в финале сезона 2013/14, когда "Реал" и "Атлетико" пробили по воротам друг друга 18 раз (12 против 6, соответственно).

Напомним, что единственный мяч в поединке был забит в конце первого тайма. Его автором стал Кай Хаверц, который пробросил мяч мимо голкипера и закатил его в пустые ворота.

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