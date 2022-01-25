Петраков сказал о проблемах в сборной Украины перед плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что в команде существует проблема с игровой практикой у лидеров. Ни Ярмоленко, ни Малиновский последнее время не выходят на поле.

Практически перестал появляться в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а Эдуарда Соболя не выпускает новый тренер.

"Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах. Конечно, есть с игровой практикой проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает, – сказал Петраков в интервью meta-ratings.com.ua.

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Напомним, что 24 марта сборная Украины в отборе на чемпионат мира сыграет в Шотландии против местной национальной команды. В случае победы за путевку на мундиаль "желто-синие" поспорят 29 марта с лучшим в паре Уэльс – Австрия.

Кроме того Украина в 2022 году будет принимать своих соперников по Лиге наций. Дважды "сине-желтые" сыграют во Львове и один раз – в Киеве.

На "Арене Львов" подопечные Александра Петракова будут противостоять сборным Армении и Ирландии 11 и 14 июня соответственно.

А последний матч в группе украинцы проведут на столичном НСК "Олимпийский" 26 сентября против шотландцев.