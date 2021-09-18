"Петраков развалит сборную Украины": в соцсетях раскритиковали решение по Малиновскому

Украинские болельщики остались недовольными решением главного тренера сборной Украины Александра Петракова по лидеру "Аталанты" Руслану Малиновскому. Наставник не стал вызывать футболиста на подготовку к октябрьскому матчу "желто-синих" в отборе к чемпионату мира-2022.

По мнению фанатов, такими темпами Петраков лишь развалит национальную команду.

"С этим физруком далеко не уедем, еще игр 5-8 и Петраков уйдет в отставку", "Да... Петраков с таким началом далеко зайдет", "Сложилось впечатление, что старый не на своем месте. Он не пришел укрепить сборную, а ее развалить", "Петраков – амбициозный самодур, он развалит то, что Шева с таким трудом сколачивал", – пишут юзеры в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после матча с Францией Александр Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него из-за того, что не попал в основной состав на игру.

Он также рассказал, что Руслан якобы отказался лететь на товарищескую встречу с Чехией.

В свою очередь сам футболист заявил, что Петраков за его спиной обсуждал с другими игроками роль Малиновского в команде.