Петраков исключил игрока 'Динамо' из состава сборной Украины на игру с Чехией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков решил исключить защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко из состава команды на товарищескую игру с Чехии, сообщает пресс-служба УАФ. Поединок запланирован на 8 сентября в Пльзене.

Позже стало известно, что Виталий пожаловался на боль в ноге. Из-за этого и было принято решение отпустить динамовца, дабы не усугубить повреждение.

Таким образом в распоряжении Александра Васильевича осталось 19 футболистов. Миколенко в предыдущих двух турах выходил в стартовых составах и отыграл по 90 минут в матчах против Казахстана и Франции.

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За встречу с казахами Миколенко получил от Whoscored оценку 6,19. Это стало второй худшей оценкой украинской команды.

Действия в поединке с Францией портал оценил показателем 6,22 (6-я оценка среди всех футболистов сборной Украины).

Состав сборной Украины на матч с Чехией

Вратари: Ризнык, Бойко

Защитники: Кривцов, Корниенко, Конопля, Караваев, Тымчик, Сирота, Соболь, Качараба

Полузащитники: Шапаренко, Булеца, Кочергин, Ярмоленко, Зубков, Макаренко, Зинченко

Нападающие: Яремчук, Сикан

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинская национальная сборная в отборочном матче 5-го тура на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Франции.

Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1. На фантастический гол Шапаренко, гости ответили ударом Марсьяля.

Отметим, что на матче случился небольшой инцидент, из-за которого арбитр остановил встречу.

Украинский комментатор Виктор Вацко после гола Шапаренко не смог сдержать эмоций и начал кричать в прямом эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры против Франции "желто-синюю" команду покинул Руслан Малиновский и еще шесть футболистов "Динамо" и "Шахтера".