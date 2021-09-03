Петраков и Пятов провели на украинском пресс-конференцию перед матчем с Францией. Видео

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков и вратарь команды Андрей Пятов на украинском языке провели пресс-конференцию накануне матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Францией. Как отметил голкипер "желто-синих", он хочет чтобы больше его партнеров общались с прессой не на русском.

Об этом с НСК "Олимпийский" передает корреспондент OBOZREVATEL. Одна из журналисток отметила, что Пятов в след за Ярмоленко также перешел на украинский и задала ему соответствующий вопрос.

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"Будут ли другие игроки говорить на украинском? Нет, это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого", – отметил Пятов.

Андрей также добавил, что свое возвращение в сборную, об уходе из которой он объявил после Евро-2020, он обсуждал с семьей. "Общались с Александром Васильевичем, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь", – сообщил 37-летний вратарь.

Напомним, матч квалификации к Мундиалю-2022 Украина – Франция пройдет в субботу, 4 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

После четырех туров действующие чемпионы мира французы идут первыми в группе D, имея в активе 8 очков. У сборной Украины четыре пункта и второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины драматично упустила победу над Казахстаном в поединке 1 сентября (2:2). После неудачи футболистов "желто-синих" назвали пижонами.