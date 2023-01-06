''Пережили этот момент'': футболист сборной России рассказал, как его напугала мобилизация

Футболист сборной России Георгий Джикия признался, что сильно переживал после того, как 21 сентября диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в стране-агрессоре. Защитник "Спартак" отметил, что это решение главаря Кремля коснулось многих его друзей и знакомых. При этом 29-летний уроженец Москвы не осудил войну, которую РФ развязала в Украине.

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Эмоциями от проведения в России мобилизации Джикия поделился в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он пожаловался на организацию этой преступной в РФ процедуры, так как не было понятно, кто конкретно получит повестку в военкомат.

"Эта история коснулась меня. Многих ребят забрали. Спокойным не был никто. У меня есть и близкие друзья, которых забирали. Брат был в подвешенном состоянии... Родители переживали за него, за меня. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет. Мы пережили этот момент все вместе. Посмотрим, что будет дальше", – сказал футболист.

Ранее Джикия возмутился отказом сборной Польши играть с россиянами в плей-офф отбора к ЧМ-2022. Он посоветовал футболистам "кадры" молчать, а не выражать свою позицию из-за войны в Украине. Отметим, что Путин так и не издал указ о завершении мобилизации, а лишь на словах врет своему народу о ее окончании.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

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