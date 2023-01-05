''Чего вы хайпуете?'' Защитник ''Спартака'' возмутился отказом поляков играть с Россией в отборе ЧМ-2022

Защитник сборной России Георгий Джикия возмутился позицией капитана польской национальной команды Роберта Левандовски, который от имени всех игроков заявил об отказе играть с представителями страны-агрессора в плей-офф отбора ЧМ-2022. Футболист "Спартака" обвинил форварда "Барселоны", известного своей яростной поддержкой Украины, в политизации спорта.

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Об этом Джикия заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". 29-летний игрок выразил мнение, что Левандовски должен был не высказывать свое мнение, как к этом давно привыкли в Российской Федерации при диктатуре Владимира Путина.

"Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе. Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?" – сказал Джикия.

Напомним, что команды России, Польши, Чехии и Швеции оказались в одной "пульке" плей-офф отбора ЧМ-2022. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину со сборной России отказались играть три других участника квартета, а позже представители страны-террориста были отстранены от международных турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис назвал срок, когда команды из РФ вернут в международные турниры.

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