Перейдет в "Динамо"? Андрей Ярмоленко официально покинул свой клуб
Эмиратский футбольный клуб "Аль-Айн" из одноименного города объявил об уходе Андрея Ярмоленко. Полузащитник сборной Украины за 28 поединков успел забить 12 мячей и сделать 4 результативные передачи.
У себя в соцсетях "Аль-Айн" лаконично поблагодарил 33-летнего футболиста за то время, которое он провел в команде.
"Успехов и спасибо", — написал "Аль-Айн".
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей перешел в клуб из Объединенных Арабских Эмиратов в июле прошлого года, подписав однолетний контракт.
Команду тогда возглавлял бывший наставник "Динамо" и легенда украинского футбола Сергей Ребров.
Перед переходом в "Аль-Айн" многие СМИ сватали Андрея в киевское "Динамо". Тогда капитан "желто-синей" сборной отказался от переезда в Киев "из-за неопределенности с чемпионатом Украины".
Сейчас также многие ресурсы предполагают, что Ярмоленко может продолжить карьеру на родине, особенно с учетом того, что Ребров также покинул "Аль-Айн" и теперь тренирует сборную Украины.
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