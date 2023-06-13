Перейдет в 'Динамо'? Андрей Ярмоленко официально покинул свой клуб

Эмиратский футбольный клуб "Аль-Айн" из одноименного города объявил об уходе Андрея Ярмоленко. Полузащитник сборной Украины за 28 поединков успел забить 12 мячей и сделать 4 результативные передачи.

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У себя в соцсетях "Аль-Айн" лаконично поблагодарил 33-летнего футболиста за то время, которое он провел в команде.

"Успехов и спасибо", — написал "Аль-Айн".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей перешел в клуб из Объединенных Арабских Эмиратов в июле прошлого года, подписав однолетний контракт.

Команду тогда возглавлял бывший наставник "Динамо" и легенда украинского футбола Сергей Ребров.

Перед переходом в "Аль-Айн" многие СМИ сватали Андрея в киевское "Динамо". Тогда капитан "желто-синей" сборной отказался от переезда в Киев "из-за неопределенности с чемпионатом Украины".

Сейчас также многие ресурсы предполагают, что Ярмоленко может продолжить карьеру на родине, особенно с учетом того, что Ребров также покинул "Аль-Айн" и теперь тренирует сборную Украины.

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