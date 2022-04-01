"Озадачен и озабочен": в РФ заговорили о футбольном матче Россия – Украина

Александр Чеканов
Футбол
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'Озадачен и озабочен': в РФ заговорили о футбольном матче Россия – Украина

Известный российский комментатор Геннадий Орлов выразил надежду на проведение футбольного матча между сборными РФ и Украину. При этом, отвечая на вопрос болельщиков относительно такого поединка, журналист отметил, что хотел бы, чтобы такая встреча завершилась "мирной ничьей".

Об этом Орлов заявил в прямом эфире "Радио Зенит", информирует портал Чемпионат.com. Орлов подчеркнул, что внимательно следит за событиями в Украине и "озадачен и озабочен происходящим".

Комментатор Геннадий Орлов.

"Дай бог, чтобы матч Россия – Украина закончился мирной ничьей. Есть вещи, о которых нельзя шутить. Это очень важный момент. Я грустный, потому что так же озадачен и озабочен происходящими событиями, как любой нормальный человек. И какой смысл это обсуждать?" – сказал Орлов.

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Отметим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков категорически отвергает возможность поединка против россиян. Он также призвал власти страны отгородиться от соседей стеной.

Российская национальная команда, а также все представители страны-агрессора, была отстранена от международных соревнований из-за войны в Украине.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу узнала возможных соперников по чемпионату мира 2022 года в Катаре. Нашей команде еще предстоит пройти стыковые матчи отбора – сначала подопечным Петракова необходимо обыграть Шотландию, а в случае успеха – Уэльс.

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