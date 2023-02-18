Капитан ''Челси'' серьезно пострадал после ''ужасного инцидента'' в матче АПЛ. Видео

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта получил удар ногой в лицо в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Инцидент случился в концовке игры против "Саутгемптона".

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На 84-й минуте Секу Мара в штрафной лондонцев пытался пробить по воротам, но не увидел рядом испанца. Получив травму Аспиликуэта потерял сознание.

Прибывшая бригада медика унесла 33-летнего футболиста с поля, после чего он был срочно госпитализирован.

Главный тренер "синих" Грэм Поттер подтвердил, что его капитан находится в госпитале. По словам наставника, Аспиликуэта был в сознании и разговаривал с женой.

"Я очень переживал за него. Надеюсь, он в хороших руках и мы все следим за его самочувствием. Необходимо провести все необходимые процедуры, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Это ужасный инцидент", – цитирует Поттера football.london.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Челси" - "Саутгемптон" завершился с сенсационным счетом 0:1. Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик вышел на 67-й минуте и получил худшую оценку за игру.

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