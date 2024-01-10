Отец футболиста 'Шахтера' погиб в боях под Бахмутом

Защищая украинскую землю и свою семью, в войне с российскими оккупантами погиб Сергей Огарков, отец игрока донецкого "Шахтера" U19 Николая Огаркова. В рядах ВСУ Сергей Николаевич имел позывной "Шахтер" и держал оборону на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. Теперь герою навсегда 51 год.

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О трагедии в семье своего 18-летнего защитника сообщили "горняки" на своих страницах в социальных сетях.

Известно, что семья Огарков родом из Доброполья Донецкой области. Николай присоединился к Академии "Шахтера" в 2018-м в возрасте 13 лет, приняв участие в проекте клуба "Давай, играй!" в своем родном городе. За это время защитник успел стать чемпионом Украины с командой U14.

В 2021 году Огарков-младший дебютировал за сборную Украины U17. В настоящее время он является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и вызывается в национальную команду своего возраста.

В нынешнем сезоне Николай провел 13 матчей в юношеском чемпионате Украины, а также 6 поединков в Юношеской лиге УЕФА, сделав голевую передачу. Хотя защитник уже появляется на тренировках основной команды и принял участие в спарринге "горняков" с "Рухом".

"Центральный защитник, но также может сыграть на фланге обороны. Неуступчивый и цепкий в отборе мяча, обладает отличным первым пасом", – характеризуют Николая в "Шахтере".

А пока Огарков-младший строил успешную футбольную карьеру, его отец защищал сына и всех украинцев с оружием на фронте, взяв позывной "Шахтер". К сожалению, в начале января стало известно о гибели воина в боях под Бахмутом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отец футболиста "Зари" погиб как герой в боях с российскими оккупантами. Также война с РФ унесла жизнь брата игрока сборной Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что футболиста и его родителей казнили под Киевом за помощь ВСУ и патриотизм, а сестра игрока успела вывезти дочь.

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