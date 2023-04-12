Отец футболиста 'Зари' погиб героем в боях с российскими оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб отец футболиста луганской "Зари" Ярослава Киселя – Валентин Анатольевич. Пока 19-летний защитник и его команда боролись за медали чемпионата Украины, его папа защищал семью и страну от военных РФ. Однако 10 апреля стало известно, что Киселя-старшего не стало.

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О трагедии в семье игрока сообщили в своих социальных сетях представители донбасского клуба.

"К сожалению, война забирает лучших и сильнейших. Сегодня мы узнали, что Украина лишилась еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Киселя – Валентин Анатольевич Кисель. Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти", – говорится в сообщении "Зари".

"Ты погиб героем, папа", – написал в сториз своего Instagram Ярослав.

Правда, никаких других подробностей гибели Валентина Анатольевича пока не сообщается.

Ярослав начинал свою футбольную карьеру в составе вышгородского "Диназа". Далее выступал за Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного и ДВУФК "Днепр".

В 2020 году защитник перешел в луганскую "Зарю", за которую играл в чемпионате Украины U-19 и до сих пор выступает в молодежном первенстве страны. В 2021 году вызвался в состав сборной Украины (U-18).

А 18 ноября 2022 Кисель дебютировал в украинской Премьер-Лиге, выйдя на замену уже в компенсированное время в победном матче против "Александрии" (4:1).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Бахмутом погиб одесский футболист и отец двоих детей.

Также мы рассказывали, что украинский футболист погиб от тяжелейших ранений, полученных в бою с российскими оккупантами.