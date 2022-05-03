'Отделаться малой кровью': в РФС отреагировали на отстранение от турниров УЕФА

В Российском футбольном союзе (РФС) выразили удовлетворение в связи с отстранением команд от международных турниров на ближайший сезон. В организации выразили надежду, что РФ удастся "отделаться малой кровью" в ситуации с санкциями от Европейского футбольного союза (УЕФА).

Такое мнение в интервью порталу Чемпионат.com выразил член комитета по этике РФС Андрей Созин. Он назвал "положительным моментом" дисквалификацию всего на год.

"Ожидаемое решение – это первое, что хочется сказать. Положительный момент – один сезон, плюс мы остались членами УЕФА. Плохо, что не будем в еврокубках, но не смертельно. Будут товарищеские матчи, будет играть сборная России. Было бы хуже, если бы РФС отстранили на 5 лет – пришлось бы уходить в Азию. А так придётся потерпеть, но ничего страшного. Всего на год отстранили – это хорошо, можем отделаться малой кровью. Разберёмся с внутренним календарём. Неприятно, но не смертельно", – сказал Созин.

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Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов эмоционально отреагировал на санкции УЕФА. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищев устроил истерику из-за отстранения футбольных команд РФ.

Кроме того, жестко высказался о санкциях тренер российской сборной Валерий Карпин. Он назвал ситуацию беспределом.