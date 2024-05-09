'Останешься в Москве – ты мне не сын': за украинским футболистом в СССР охотились российские клубы, мама ставила ультиматум, а Киев грозил ЦК

Легенда львовского футбола Степан Юрчишин был очень популярным в Советском Союзе во второй половине 70-х и 80-х. Валерий Лобановский уговаривал нападающего перейти в "Динамо", чтобы создать убойный тандем с Блохиным, а российский ЦСКА уже практически заполучил игрока, пообещав ему золотые горы, но ультиматум мамы заставил его отказаться от Москвы.

OBOZ.UA вспомнил историю "охоты" за талантливым футболистом, которого во Львове носили на руках. И даже его машину.

Первой командой Юрчишина в 1976-м стал львовский СКА, где спортсмен проходил военную службу. А дебютный задокументированный гол за клуб Степан забил в товарищеском матче с "Карпатами" в начале 1977 года. На тот момент его использовали на позиции полузащитника, а в атаку окончательно перевели уже в 1979-м, когда Юрчишин установил бомбардирский рекорд Первой лиги.

Выступление Степана во львовском клубе привлекло внимание московского ЦСКА, который в 1977 году вызвал украинца повесткой в столицу СССР. Львовянин оказался в команде Высшей лиги, за которой провел 8 официальных встреч. А за месяц до мобилизации москвичи начали активно уговаривать нападающего остаться в клубе.

"Всеволод Михайлович Бобров увидел, как я в первой же двусторонке четверых защитников накрутил, и проникся. А когда уходить собрался, на банкете жена его подошла: "Степочка, останься в команде, мы для тебя все сделаем..." Полгода я в ЦСКА провел. И квартиру, и лейтенантские погоны давали, но в тот момент Львов мне ничего не могло заменить. Домой рвался", – вспоминал Юрчишин.

По словам футболиста, как только ему предложили погоны, из села приехала мама: "Если, говорит, останешься в этой Москве – ты мне больше не сын. Прямо при полковнике. Как я мог остаться после этого? Побрили меня напоследок по-солдатски, да и отпустили во Львов. 31 декабря".

Правда, говорили, что в последний месяц службы футболиста отправили в подмосковный гарнизон, где он выполнял обычную черную работу.

"Но остался бы тогда в Москве – был бы подполковник, как Дулык. С хорошей пенсией. Ни у кого ничего не просил бы", – признавался позже игрок.

На самом деле, когда появилась информация, что Юрчишин ушел из ЦСКА, активизировались и другие клубы Высшей лиги – "Зенит", "Спартак", "Шахтер". А селекционеры киевского "Динамо" ездили за ним во Львов каждый год, начиная с 1976-го.

"Сначала Сучков ездил, потом Коман. Самогонкой его поил. Надо было, конечно, соглашаться. После Спартакиады народов СССР пригласили на разговор с Лобановским. Он спал и видел, чтобы из нас с Блохиным связку сделать. Два часа меня убеждал, пока не утомился. Говорит: "Если откажешься, следующий разговор будет в ЦК". Хорошо, отвечаю. Согласен. Лобановский обедать ушел, а я бегом на поезд – и во Львов", – вспоминал нападающий.

Возле квартиры Юрчишина можно было видеть милицейские патрули, футболиста на прием вызвали к себе партийные руководители области, ведь ярым болельщиком "Динамо" был Владимир Щербицкий – первый секретарь ЦК КПУ.

Тем временем чемпионат 1979 года в Первой лиге стал самым результативным в карьере игрока, который забил 42 гола в 42 матчах и установил рекорд. "Карпаты" вышли в Высшую лигу, а Юрчишина пригласили в сборную Советского Союза, где он был единственным представителем Первой лиги. Тренер СССР Константин Бесков звал еще и в московский "Спартак".

В Киев нападающий впоследствии все-таки переехал – перед началом сезона 1981 года. Однако не задержался там надолго: сыграл лишь один поединок, повредил мениск, затем колено и вернулся в "Карпаты". Хотя почувствовать киевские нагрузки успел и был в шоке: "Только отработали, лег спать – снова будят. Что, спрашиваю, еще тренировка?"

А на вопрос, почему Юрчишина так тянуло во Львов, он отвечал так: "Там особенная аура. Он как заграница был на фоне остального СССР. Когда по такому городу тебя на руках носят, это что-то".

К слову, носили на руках не только самого футболиста, но как-то даже подняли и его машину. А это, на минуточку, была "Волга".

"В 80-м обыграли "Спартак". Минут семь до конца, счет 0:0 – пенальти в нашу пользу. Все боялись бить. И я тоже боялся, но вытолкали к мячу. Смотрю на собственные ноги, а они дрожат. Шипами вгрызся в землю перед мячом, Дасаев полетел в один угол, а мячик закатился в другой – еле-еле... После матча чувствую, что "Волга" моя от земли оторвалась. Люди несли", – рассказывал Юрчишин.

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