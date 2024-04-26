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"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

Елена Павлова
Другие виды спорта
9 минут
336
'Эвакуируем город через 2 часа': от футболистов 'Динамо' шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

В ночь на 26 апреля в Украине произошла страшная катастрофа – на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый реактор, а радиация начала распространятся не только на ближайшие населенные пункты. Изменение фона вскоре зафиксировали даже в Швеции, но власти СССР пытались скрыть аварию и 27 апреля даже разрешили провести в Киеве футбольный матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком" в присутствии более 80 000 зрителей.

В итоге за границей от киевских футболистов потом шарахались, семьи начали вывозить как можно дальше от столице УССР, а легендарная американская паралимпийская чемпионка, рожденная в Украине, осталась без обеих ног, скорее всего, в результате облучения своих родителей.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей
Чернобыльская зона отчуждения

"Пришлось бросить мяч в огонь"

Легенда мирового футбола и президент УАФ Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области. Когда взорвался Чернобыль, ему было 9 лет, однако воспоминания о той трагедии сохранялись еще долгое время: "Советский режим хранил все в тайне. Но мой отец знал, потому что он был военным. Он принес домой прибор, который измерял радиацию".

"Я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, и он залетел на крышу одного здания. Я забрался туда, где было шесть или семь мячей. Я принес домой три мяча, а остальные забрали мои друзья. Когда я вернулся, папа взял мяч и проверил его на радиацию. Нам пришлось бросить мяч в огонь", – вспоминал обладатель "Золотого мяча".

Андрей Шевченко в маленьком возрасте

Маленький форвард уже начинал свою карьеру в академии киевского "Динамо", однако когда взорвался четвертый реактор на ЧАЭС, детей начали вывозить из области.

"Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском, а затем на Черном море, в 1500 километрах от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Ведь я был ребенком", – рассказывал Шевченко.

Архивные фото Андрея Шевченко

"Пожар потушили, два человека погибли"

А вот для уже состоявшихся на тот момент динамовцев трагедия совсем не была похожа на приключение. Особенно, когда советская власть не только пыталась скрыть трагедию и ее страшные последствия, но и позволила людям и дальше проводить много времени на улице. Так, уже 27 апреля киевский гранд принимал в столице Украины московский "Спартак".

Матч проходил всего в 111 километрах от Припяти, где стремительно распространялась радиация, на трибунах стадиона собралось 82 000 зрителей, которые ничего не подозревали о возможной опасности. "Динамо" одолело "красно-белых" со счетом 2:1 и только в автобусе после поединка игроки услышали от тренеров о произошедшем на ЧАЭС .

Олег Блохин

"Лобановский рассказывал Пузачу: "На Чернобыльской станции взорвался реактор. Ничего страшного. Пожар потушили, два человека погибли". Никто подумать не мог, насколько там все серьезно", – вспоминал позже защитник "Динамо" Владимир Бессонов.

Легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин также подтверждал, что в Киеве слухи о Чернобыле появились на следующий день после аварии. Футболист сначала не верил и оставил семью в Киеве. Однако потом поговорил с генералом КГБ, с который жил в одном доме: "Он сказал, что в Чернобыле дело серьезное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены".

Семья Ирины Дерюгиной и Олега Блохина.

Но вся страшная правда открылась киевским футболистам только спустя несколько дней после взрыва, когда они прилетели во французский "Лион" для участия в финале Кубка Кубков против мадридского "Атлетико", который был запланирован на 2 мая.

По словам защитника "Динамо" Андрея Баля, не успели они сойти с самолета, как тут оказались в окружении иностранных СМИ: "Нас начали расспрашивать не про то, как мы собираемся играть с "Атлетико", а про взрыв на атомной электростанции. А мы почти ничего не знали о случившемся".

Когда советские власти хранили преступное молчание, во Франции по всем каналам крутили сюжеты и репортажи о трагедии Чернобыле и ее влиянии на весь континент. "От нас шарахались, как от прокаженных: "Да вы облучены!", – вспоминал Бессонов.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

И только тогда "динамовцы" массово начали отсылать свои семьи подальше от столицы УССР. Например, Бессонов и Баль отправили родных в Кобулети к известному нападающему тбилисского "Динамо" Ревазу Челебадзе: "Все увозили родных как можно дальше от Киева, боясь радиации. Челебадзе сам позвонил: "Пусть твои приезжают в Кобулети. У меня дом на берегу моря, места всем хватит". Мы дружили с Ревазом. А Балю он вообще кум".

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

Однако, несмотря на определенный шок киевляне сумели переиграть в финале Кубка Кубков "Атлетико" со счетом 3:0. "Нас тогда во Франции чуть ли не с дозиметрами в аэропорту встречали. А у нас всех в Киеве остались семьи, дети. Представьте наше состояние. Лобановский на установке перед игрой попросил: "Ребята, у нас такая трагедия, поэтому мы просто обязаны выиграть, чтобы в такое время дать людям повод для радости", – признавался капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко.

А по возвращению в Киев спортсменам посоветовали пить красное вино, чтобы избавляться от полученной радиации.

Олег Блохин

"Вы что там, совсем рехнулись?"

Небольшой, но очень перспективный футбольный клуб "Строитель" из городка Припять, который был расположен в нескольких километрах от АЭС, 26 апреля должен был играть в полуфинале Кубка Киевской области против "Машиностроителя" из Бородянки. В команду "атомного города" вкладывались деньги, 1 мая 1986-го в городе должен был открыться новый 11-тысячный стадион, однако история "строителей" оборвалась на следующий день после аварии...

В субботу утром, 26 апреля, игроки из Припяти как раз готовились к предстоящему кубковому матчу, когда на футбольном поле приземлился вертолет, из которого вышли люди в защитных костюмах и с детекторами излучения. Также к стадиону подъехали "Волги", а техника в руках прилетевших начала издавать предупредительные звуки.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

"Я выскочил тогда на поле и кричу: "Вы что там, совсем рехнулись? У нас игра через два часа, а вы тут устроили непонятно что!" А они мне говорят: "Сынок, через 2 часа мы город эвакуируем, а ты в футбол собрался играть", – рассказывал начальник "Строителя" Владимир Расторгуев.

Но даже когда стало известно про саму аварию, никто не рассказывал, чем она закончится для людей. Все продолжали жить своей обычной жизнью, гулять на улице с детьми, получая большие дозы радиации. Автобусы для эвакуации стояли под городом с утра 26 апреля, однако никто не давал команду сверху, чтобы как можно дольше скрывать произошедшее на электростанции.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

Капитан "Строителя" Валентин Литвин провел ночь с семьей в Ямполе и не видел взрыв и пожар на ЧАЭС, а его жена была в больнице в Припяти из-за осложнений после рождения второго ребенка и все поняла, когда в начали прибывать пострадавшие, и врачи сбивались с ног. Жену нельзя было выписать, поэтому пришлось устроить побег через окно первого этажа.

Как рассказывал Литвин Discover Chernobyl, они выехали из Припяти на мотоцикле, проезжая длинные очереди пустых автобусов: "Эти автобусы…они ждали команду сверху, чтобы войти в город и начать эвакуацию людей. Уровень радиационного фона был уже очень высок. Автобусы стояли там до полудня следующего дня, 27 апреля".

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей
"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

Естественно, на новом стадионе "строители" ни разу так и не сыграли. Команда снялся с чемпионата 1986 года и команда распалась. В январе 1987-го клуб решили возродить, но многие игроки из первоначального состава участвовали в ликвидации аварии и продолжали играть в футбол. Несколько игроков из Припяти создали новый клуб под названием "Строитель" Славутич.

Литвин работал на станции до 1997 года и участвовал в закрытии 4-го энергоблока. В 2001-м вернулся снова, чтобы поставить на ноги дочь. Потом у него обнаружили рак легких, но успели вовремя сделать операцию.

Заброшенное колесо обозрения в Центральном парке Припяти, ноябрь 1995 года

"Левая нога была на шесть дюймов короче правой"

Паралимпийская чемпионка и многократный призер летних и зимних Параигр по биатлону, лыжным гонкам и паравелосипеду американка Оксана Мастерс родилась в 1989 году в Украине и признавалась в своей автобиографии, что ее большие проблемы со здоровьем могли быть напрямую связаны с аварией на ЧАЭС.

"Никто не может точно сказать, является ли случившееся со мною результатом естественной мутации или следствием аварии на Чернобыльской электростанции, после которой моя мать подверглась радиации или употребляла в пищу зараженные продукты. Но при рождении у меня были очень серьезные дефекты конечностей и внутренних органов", – писала девушка.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей
"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

"Я появилась на свет с шестью пальцами на каждой ноге, пятью перепончатыми пальцами на каждой руке и без больших пальцев. Моя левая нога была на шесть дюймов короче правой, и в обеих ногах отсутствовали несущие кости. Мое левое колено было вывернуто в форме буквы S", – признавалась Оксана.

Родители сразу отказались от ребенка-инвалида, который нуждался в постоянном лечении. По словам медиков, если бы девочка осталась на Украине, она не дожила бы и до десяти лет: "В детстве я часто забиралась под одеяло и наблюдала, не светится ли мое тело в темноте. Я все ждала, что после воздействия радиации у меня проявятся какие-нибудь суперспособности".

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей
"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

Но после трех детдомов и пережитых издевательств Оксане очень повезло и ее усыновила американка Гай Мастерс. В США девочке ампутировали обе ноги и сделали несколько пластических операций на обеих руках. Однако это не помешало ей добиться огромного успеха в паралимпийском спорте.

"Эвакуируем город через 2 часа": от футболистов "Динамо" шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

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