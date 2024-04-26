'Эвакуируем город через 2 часа': от футболистов 'Динамо' шарахались после аварии на ЧАЭС, а власти СССР разрешили матч при 80 000 зрителей

В ночь на 26 апреля в Украине произошла страшная катастрофа – на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый реактор, а радиация начала распространятся не только на ближайшие населенные пункты. Изменение фона вскоре зафиксировали даже в Швеции, но власти СССР пытались скрыть аварию и 27 апреля даже разрешили провести в Киеве футбольный матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком" в присутствии более 80 000 зрителей.

В итоге за границей от киевских футболистов потом шарахались, семьи начали вывозить как можно дальше от столице УССР, а легендарная американская паралимпийская чемпионка, рожденная в Украине, осталась без обеих ног, скорее всего, в результате облучения своих родителей.

"Пришлось бросить мяч в огонь"

Легенда мирового футбола и президент УАФ Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области. Когда взорвался Чернобыль, ему было 9 лет, однако воспоминания о той трагедии сохранялись еще долгое время: "Советский режим хранил все в тайне. Но мой отец знал, потому что он был военным. Он принес домой прибор, который измерял радиацию".

"Я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, и он залетел на крышу одного здания. Я забрался туда, где было шесть или семь мячей. Я принес домой три мяча, а остальные забрали мои друзья. Когда я вернулся, папа взял мяч и проверил его на радиацию. Нам пришлось бросить мяч в огонь", – вспоминал обладатель "Золотого мяча".

Маленький форвард уже начинал свою карьеру в академии киевского "Динамо", однако когда взорвался четвертый реактор на ЧАЭС, детей начали вывозить из области.

"Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском, а затем на Черном море, в 1500 километрах от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Ведь я был ребенком", – рассказывал Шевченко.

"Пожар потушили, два человека погибли"

А вот для уже состоявшихся на тот момент динамовцев трагедия совсем не была похожа на приключение. Особенно, когда советская власть не только пыталась скрыть трагедию и ее страшные последствия, но и позволила людям и дальше проводить много времени на улице. Так, уже 27 апреля киевский гранд принимал в столице Украины московский "Спартак".

Матч проходил всего в 111 километрах от Припяти, где стремительно распространялась радиация, на трибунах стадиона собралось 82 000 зрителей, которые ничего не подозревали о возможной опасности. "Динамо" одолело "красно-белых" со счетом 2:1 и только в автобусе после поединка игроки услышали от тренеров о произошедшем на ЧАЭС .

"Лобановский рассказывал Пузачу: "На Чернобыльской станции взорвался реактор. Ничего страшного. Пожар потушили, два человека погибли". Никто подумать не мог, насколько там все серьезно", – вспоминал позже защитник "Динамо" Владимир Бессонов.

Легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин также подтверждал, что в Киеве слухи о Чернобыле появились на следующий день после аварии. Футболист сначала не верил и оставил семью в Киеве. Однако потом поговорил с генералом КГБ, с который жил в одном доме: "Он сказал, что в Чернобыле дело серьезное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены".

Но вся страшная правда открылась киевским футболистам только спустя несколько дней после взрыва, когда они прилетели во французский "Лион" для участия в финале Кубка Кубков против мадридского "Атлетико", который был запланирован на 2 мая.

По словам защитника "Динамо" Андрея Баля, не успели они сойти с самолета, как тут оказались в окружении иностранных СМИ: "Нас начали расспрашивать не про то, как мы собираемся играть с "Атлетико", а про взрыв на атомной электростанции. А мы почти ничего не знали о случившемся".

Когда советские власти хранили преступное молчание, во Франции по всем каналам крутили сюжеты и репортажи о трагедии Чернобыле и ее влиянии на весь континент. "От нас шарахались, как от прокаженных: "Да вы облучены!", – вспоминал Бессонов.

И только тогда "динамовцы" массово начали отсылать свои семьи подальше от столицы УССР. Например, Бессонов и Баль отправили родных в Кобулети к известному нападающему тбилисского "Динамо" Ревазу Челебадзе: "Все увозили родных как можно дальше от Киева, боясь радиации. Челебадзе сам позвонил: "Пусть твои приезжают в Кобулети. У меня дом на берегу моря, места всем хватит". Мы дружили с Ревазом. А Балю он вообще кум".

Однако, несмотря на определенный шок киевляне сумели переиграть в финале Кубка Кубков "Атлетико" со счетом 3:0. "Нас тогда во Франции чуть ли не с дозиметрами в аэропорту встречали. А у нас всех в Киеве остались семьи, дети. Представьте наше состояние. Лобановский на установке перед игрой попросил: "Ребята, у нас такая трагедия, поэтому мы просто обязаны выиграть, чтобы в такое время дать людям повод для радости", – признавался капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко.

А по возвращению в Киев спортсменам посоветовали пить красное вино, чтобы избавляться от полученной радиации.

"Вы что там, совсем рехнулись?"

Небольшой, но очень перспективный футбольный клуб "Строитель" из городка Припять, который был расположен в нескольких километрах от АЭС, 26 апреля должен был играть в полуфинале Кубка Киевской области против "Машиностроителя" из Бородянки. В команду "атомного города" вкладывались деньги, 1 мая 1986-го в городе должен был открыться новый 11-тысячный стадион, однако история "строителей" оборвалась на следующий день после аварии...

В субботу утром, 26 апреля, игроки из Припяти как раз готовились к предстоящему кубковому матчу, когда на футбольном поле приземлился вертолет, из которого вышли люди в защитных костюмах и с детекторами излучения. Также к стадиону подъехали "Волги", а техника в руках прилетевших начала издавать предупредительные звуки.

"Я выскочил тогда на поле и кричу: "Вы что там, совсем рехнулись? У нас игра через два часа, а вы тут устроили непонятно что!" А они мне говорят: "Сынок, через 2 часа мы город эвакуируем, а ты в футбол собрался играть", – рассказывал начальник "Строителя" Владимир Расторгуев.

Но даже когда стало известно про саму аварию, никто не рассказывал, чем она закончится для людей. Все продолжали жить своей обычной жизнью, гулять на улице с детьми, получая большие дозы радиации. Автобусы для эвакуации стояли под городом с утра 26 апреля, однако никто не давал команду сверху, чтобы как можно дольше скрывать произошедшее на электростанции.

Капитан "Строителя" Валентин Литвин провел ночь с семьей в Ямполе и не видел взрыв и пожар на ЧАЭС, а его жена была в больнице в Припяти из-за осложнений после рождения второго ребенка и все поняла, когда в начали прибывать пострадавшие, и врачи сбивались с ног. Жену нельзя было выписать, поэтому пришлось устроить побег через окно первого этажа.

Как рассказывал Литвин Discover Chernobyl, они выехали из Припяти на мотоцикле, проезжая длинные очереди пустых автобусов: "Эти автобусы…они ждали команду сверху, чтобы войти в город и начать эвакуацию людей. Уровень радиационного фона был уже очень высок. Автобусы стояли там до полудня следующего дня, 27 апреля".

Естественно, на новом стадионе "строители" ни разу так и не сыграли. Команда снялся с чемпионата 1986 года и команда распалась. В январе 1987-го клуб решили возродить, но многие игроки из первоначального состава участвовали в ликвидации аварии и продолжали играть в футбол. Несколько игроков из Припяти создали новый клуб под названием "Строитель" Славутич.

Литвин работал на станции до 1997 года и участвовал в закрытии 4-го энергоблока. В 2001-м вернулся снова, чтобы поставить на ноги дочь. Потом у него обнаружили рак легких, но успели вовремя сделать операцию.

"Левая нога была на шесть дюймов короче правой"

Паралимпийская чемпионка и многократный призер летних и зимних Параигр по биатлону, лыжным гонкам и паравелосипеду американка Оксана Мастерс родилась в 1989 году в Украине и признавалась в своей автобиографии, что ее большие проблемы со здоровьем могли быть напрямую связаны с аварией на ЧАЭС.

"Никто не может точно сказать, является ли случившееся со мною результатом естественной мутации или следствием аварии на Чернобыльской электростанции, после которой моя мать подверглась радиации или употребляла в пищу зараженные продукты. Но при рождении у меня были очень серьезные дефекты конечностей и внутренних органов", – писала девушка.

"Я появилась на свет с шестью пальцами на каждой ноге, пятью перепончатыми пальцами на каждой руке и без больших пальцев. Моя левая нога была на шесть дюймов короче правой, и в обеих ногах отсутствовали несущие кости. Мое левое колено было вывернуто в форме буквы S", – признавалась Оксана.

Родители сразу отказались от ребенка-инвалида, который нуждался в постоянном лечении. По словам медиков, если бы девочка осталась на Украине, она не дожила бы и до десяти лет: "В детстве я часто забиралась под одеяло и наблюдала, не светится ли мое тело в темноте. Я все ждала, что после воздействия радиации у меня проявятся какие-нибудь суперспособности".

Но после трех детдомов и пережитых издевательств Оксане очень повезло и ее усыновила американка Гай Мастерс. В США девочке ампутировали обе ноги и сделали несколько пластических операций на обеих руках. Однако это не помешало ей добиться огромного успеха в паралимпийском спорте.

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