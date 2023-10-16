'Осталось ждать недолго': экс-футболист сборной РФ назвал Европу неполноценной без россиян

Бывший нападающий московских "Спартака" и "Локомотива", а также "Краснодар" Ари выразил абсурдное мнение о неполноценности международного футбола без российских команд. Бразилец, который провел два матча в составе национальной сборной страны-агрессорки, выступил за допуск представителей РФ в турниры УЕФА и ФИФА.

Об этом Ари заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Форварда Атлетико Сеаренсе добавил, что УЕФА и ФИФА наверняка к ближайшее время снимут отстранение со сборных и клубных команд из России, чего якобы ждут все бразильские любители футбола.

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"УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная", – сказал Ари.

Ранее УЕФА отказался утверждать возвращение юношеских сборных России в свои турниры. При этом СМИ выяснили подробности этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист сборной Украины Андрей Шевченко своей реакцией на решение УЕФА оставить в силе отстранение РФ буквально взбесил россиян.

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