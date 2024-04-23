'Особо не верю в это': экс-игрок сборной России ответил на вопросы о войне в Украине

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков признался, что у него нет альтернативных источников информации о войне в Украине, а также редко смотрит телевизор. Участник двух чемпионатов Европы добавил, что не верит новостям, но надеется на скорейшее завершение боевых действий.

Об этом Глушаков рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна, пишет Sport24. Экс-игрок московских "Локомотива" и "Спартака" отметил, что ему было страшно лишь в первые дни полномасштабного вторжения России, а сейчас преступная война РФ против нашей страны на нем не сказывается.

"Ничего такого глобального и сверхъестественного там нет. Просто больше военных стало. Первые дни, когда все началось – конечно, страх. Во-первых, друзья есть в Украине и у нас. Миллерово (поселок на границе России и Украины – ред.) недалеко. Начало прилетать. Конечно, кипиш начался. Думал маму забрать, но не захотела. Новости? Я вообще не смотрю и не читаю. Я вообще особо не верю в это. Telegram-каналы какие-то или еще что-то. Телек смотрю иногда. Я так думаю, что все это скоро закончится", – сказал Глушаков.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков, который называл отмороженными украинцев, признал, что кремлевская пропаганда врет о невероятном патриотизме среди жителей страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист "Пари Нижний Новгород" Илья Жигулев выразил абсурдную мысль о том, что европейцы подвержены антироссийской пропаганде.

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