Осічка України: результати відбору ЧС з футболу 28 березня. Відео голів

У неділю, 27 березня, відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого пройде в Катарі цієї осені / зими.

У групах B, C, D, F, I і J 30 найкращих команд континенту зіграли поєдинки 2-го туру.

Найважливішим для нас матч був в Києві, де збірна України прикро втратила перемогу над Фінляндією (1:1). На 80-й хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок, проте через 9 хвилин Віталій Миколенко привіз своїй команді пенальті.

Конкуренти "синьо-жовтих" по групі D збірна Франції легко обіграла Казахстан (2:0) і одноосібно очолила квінтет.

Група B

Грузія – Іспанія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 43 Кварацхелія, 1:1 – 56 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Ольмо.

Грузія – Лорія, Двалі, Гіорбелідзе, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Кашия, Лобжанідзе (Шенгелія, 70), Кварацхелія (Квеквескірі, 79), Кітейшвілі (Берідзе, 71), Канкава, Гвільям, Зівзівадзе (Квілітая, 62).

Іспанія – Унаї Симон, Порро (Льоренте, 65), Ерік Гарсія, Льоренте (Мартінес, 46), Альба, Педрі, Фабіан Руїс (Тіаго Алькантара, 55), Ферран Торрес, Бускетс (Ойарсабаль, 73), Хіль (Ольмо, 46 ), Мората.

Попередження: Льоренте (6), Порро (13), Зівзівадзе (18).

Вилучення: Шенгелія (90).

Косово – Швеція 0:3 (0:2, 0:1)

Група C

Болгарія – Італія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 43, пенальті Белотті, 0:2 – 82 Локателлі.

Болгарія – Ілієв, Сісіньо (Карагарен, 46), Антів, Божиків, Цветанов, Дімов, Витанія (Райнов, 88), Чочев, Костадінов (Малинов, 63), Галабінов, Делєв (Ілієв, 78).

Італія – Доннарумма, Бонуччі, Флоренці (Ді Лоренцо, 68), Спінаццола, Ачербі, Сенсі (Локателлі, 68), Барелла, Лоренцо Інсіньє, Верратті (Пессіна, 88), К'єза (Федеріко Бернардескі, 76), Белотті (Іммобіле, 75).

Попередження: Костадінов (57), вутів (57), Божиків (59), Локателлі (83), Федеріко Бернардескі (89).

Швейцарія – Литва 1:0 (1:0, 0:0)

Група D

Казахстан – Франція 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 19 Дембеле, 0:2 – 44, автогол Малий.

Казахстан – Мокін, Бистров, Малий, Аліпій, Ерланов, Мужиків (Вороговскій, 65), Валіуллін (Самородов, 83), Тагиберген, Нургалієв (Карімов, 83), Васильєв (Астані, 89), Федін (Тунгишбаев, 65).

Франція – Льоріс, Зума, Лангле, Дінь, Дюбуа, Ндомбеле (Сіссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Грізманн (Бен-Йеддер, 59) .

Попередження: Дембеле (88).

Україна – Фінляндія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальті Пуккі.

Україна – Бущан, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваєв, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 67).

Фінляндія – Йорон, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Йоел Пог'янпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тейлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пуккі.

Попередження: Матвієнко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвіо (90).

Вилучення: Миколенко (88).

Група F

Данія – Молдова 8:0 (5:0, 3:0)

Ізраїль – Шотландія 1:1 (1:0, 0:1)

Австрія – Фарерські о-ва 3:1 (3:1, 0:0)

Група I

Польща – Андорра 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 30 Левандовскі, 2:0 – 55 Левандовскі, 3:0 – 88 Швідерскі.

Польща – Шченсни, Берешіньскі (Давидович, 60), Глик, Піонтковський, Рибус (Гросицького, 60), Крихов'як, Зелінський (Козловські, 73), Юзвяк, Піонтек, Левандовскі (Швідерскі, 63), Милик (Плахета, 60).

Андорра – Ікер Альварес, Гарсія, Сан-Ніколас, Алаведра, Мартінес (Мартінес, 74), Валес, Гарсія, Гарсія Реном (Сервос, 58), Ребес (Вьейра, 87), Санчес (Сан-Нікола, 87), Пухоль ( Алаес, 58).

Попередження: Гарсія (12), Алаес (90).

Албанія – Англія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 38 Кейн, 0:2 – 63 Маунт.

Албанія – Беріша, Хюсай, Ісмайлов, Весели, Мемола (Гьясула, 59), Лячі (Рамадану, 89), Барі (Мемушай, 71), Узун, Гімшіті, Цікалеші (Манай, 59), Броя (Леняні, 59).

Англія – Поуп, Магуайр, Шоу, Стоунз, Уокер, Райс, Філліпс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81), Маунт, Стерлінг, Кейн.

Попередження: Барі (21), Уокер (69), Кейн (73), Хюсай (79), Гьясула (89).

Сан-Марино – Угорщина 0:3 (0:1, 0:2)

Група J

Румунія – Німеччина 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 16 Гнабрі.

Румунія – Ніце, Тошка, Влад Кірікеш, Камора (Бурка, 46), Марін, Попеску, Станчу, Хаджі (Максим, 83), Міхеіле (Ман, 66), Кешер (Пушкаш, 66), Тенасе (Чікилдеу, 83).

Німеччина – Нойер, Рюдігер, Клостерманн, Гинтер, Хавертц (Вернер, 77), Гюндоган, Гнабрі (Нойхаус, 90), Горетцка, Сані (Юнес, 90), Кіммі, Джан.

Попередження: Попеску (16), Кіммі (90).

Північна Македонія – Ліхтенштейн 5:0 (1:0, 4:0)

Вірменія – Ісландія 2:0 (0:0, 2:0)

Нагадаємо, що напередодні у відборі ЧС-2022 відбулися 10 поєдинків групах А, Е, G і H, Сенсація сталася в Трнаві, де Словаччина зіграла внічию з Мальтою.