Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Испанский "Реал" победил в Мадриде английский "Ливерпуль" (1:0) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и стал последним участником четвертьфинала. Две недели назад встреча на легендарном английском стадионе "Энфилд" завершилась со счетом 2:5.

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Весь матч прошел в позиционной борьбе и не изобиловал голевыми моментами. Подопечные Анчелотти держали в памяти результат двухнедельной давности, построив свою тактику от обороны. Тем не менее на 79-й минуте "Реал" смог выйти вперед благодаря точному удару Карима Бензема.

Таким образом борьбу за самый престижный футбольный клубный трофей Европы кроме "Реала" продолжат немецкая "Бавария", португальская "Бенфика", итальянские "Интер", "Милан" и "Наполи", а также английские "Манчестер Сити" и "Челси".

Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала пройдет 17 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.

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