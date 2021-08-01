Где смотреть "Генк" – "Шахтер": расписание трансляций квалификации Лиги чемпионов
Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" в среду, 3 августа, начнет свой путь в Лигу чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда подопечные Де Дзерби сразятся в Бельгии с "Генком".
Встреча на стадионе "Кристал-арена" одноименного города стартует в 21:00 по киевскому времени. Это будет первая очная встреча в истории этих команд.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" – "Шахтер".
Те из болельщиков, у которых не получится лично поддержать любимый донецкий клуб в Генке смогут сделать это у экранов телевизоров или смартфонов. Показ матча запланирован в эфирной сетке телеканала "Футбол 1". Тут перед игрой будет работать студия с экспертами.
Этот телеканал доступен на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.
Кроме того трансляцию будет вести российский вещатель "Матч! Футбол 3".
Главным арбитром матча назначен греческий рефери Анастасиос Сидиропулос.
41-летний судья четыре раза пересекался с "горняками" в еврокубках. Два раза была зафиксирована ничья, по разу победа и поражение "Шахтера".
Напомним, что в межсезонье "Шахтер" не только сменил главного тренера, но и подписал несколько новых футболистов: бразильцев Марлона и Педриньо, а также игрока из Буркина-Фасо Лассина Траоре.