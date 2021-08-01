Где смотреть "Генк" – "Шахтер": расписание трансляций квалификации Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" в среду, 3 августа, начнет свой путь в Лигу чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда подопечные Де Дзерби сразятся в Бельгии с "Генком".

Встреча на стадионе "Кристал-арена" одноименного города стартует в 21:00 по киевскому времени. Это будет первая очная встреча в истории этих команд.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" – "Шахтер".

Те из болельщиков, у которых не получится лично поддержать любимый донецкий клуб в Генке смогут сделать это у экранов телевизоров или смартфонов. Показ матча запланирован в эфирной сетке телеканала "Футбол 1". Тут перед игрой будет работать студия с экспертами.

Видео дня

Этот телеканал доступен на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того трансляцию будет вести российский вещатель "Матч! Футбол 3".

Главным арбитром матча назначен греческий рефери Анастасиос Сидиропулос.

41-летний судья четыре раза пересекался с "горняками" в еврокубках. Два раза была зафиксирована ничья, по разу победа и поражение "Шахтера".

Напомним, что в межсезонье "Шахтер" не только сменил главного тренера, но и подписал несколько новых футболистов: бразильцев Марлона и Педриньо, а также игрока из Буркина-Фасо Лассина Траоре.