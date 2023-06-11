Определились потенциальные соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

После того, как "Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов, стало известно, что "Шахтер" во время жеребьевки сезона 2023/2024 будет в третьей корзине. В случае победы "Интера" "оранжево-черные" поднялись бы во вторую корзину.

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Вместе с донецким клубом там уже находятся "Зальцбург", "Милан", "Лацио", "Црвена Звезда". Эти команды не попадуться "горнякам".

Все потенциальные соперники "Шахтера" выглядят следующим образом:

1 корзина: "Манчестер Сити", "Севилья", "Барселона", "Наполи", "Бавария", "ПСЖ", "Бенфика", "Фейеноорд"

2 корзина: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Боруссия" Д, "Атлетико", "Лейпциг", "Порту", "Арсенал"

4 корзина: "Унион", "Ланс"

Также неизвестно, в какой корзине (третьей или четвертой) окажутся "Реал Сосьедад", "Селтик", и "Ньюкасл", четыре победителя квалификации чемпионского пути и два победителя квалификации пути лиг.

Торжественная процедура жеребьевки состоится 31 августа 2023 года. 1-й тур стартует 19 сентября. Финал пройдет 1 июня 2024 на "Уэмбли" в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер", выиграв чемпионат Украины, будет стартовать сразу с группового этапа.

Вице-чемпион страны "Днепр-1", попал во второй квалификационный раунд ЛЧ. Для попадания в групповой турнир "желто-черным" необходимо будет обыграть трех соперников. На стартовом этапе украинцы сыграют со швейцарским "Серветтом" и греческим "Панатинаикосом".

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