Чемпионат Украины по футболу завершился сенсацией. Кто попал в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

В чемпионате Украины по футболу в Премьер-лиге завершился заключительный, 30-й тур, по итогам которого определились призеры первенства, а также команды, которые будут выступать в новом сезоне в еврокубках. Самой главной сенсацией стала победа "Ворсклы" над донецким "Шахтером", что вывело полтавчан в Лигу конференций.

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"Александрия", которая большую часть сезона шла на 5-й месте, сыграла вничью с "Рухом" (0:0) и в итоге стала 6-й, пролетев мимо турниров Европы.

Серебряным призером УПЛ стал "Днепр-1", который победил "Кривбасс" 1:0, и добыл путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Для днепрян эта медаль будет первой в истории.

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Напомним, что чемпионом еще тур назад стал донецкий "Шахтер". "Горняки" напрямую попали в групповой турнир Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо", также досрочно, забронировало себе 4-е место и впервые в истории будет выступать в Лиги конференций. В 30-м туре киевляне упустили победу над "Металлистом-1925" (1:1).

Итоговая турнирная таблица:

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